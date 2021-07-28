«Это праздник нашей свободы». В Бресте отмечают 77-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков

Новости Беларуси. 77-ю годовщину со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков отмечают 28 июля в Бресте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Город, где 80 лет назад началась Великая Отечественная война, дольше всех ждал победные залпы. По традиции тысячи людей приходят в этот день в Брестскую крепость.

Константин Кругликов, ветеран Великой Отечественной войны:

Для меня это настоящий праздник, день освобождения Бреста, хотя я не освобождал Брест. Я шел по Гродненской области. Когда освобождали Брест 28-го, наша 3-я армия была уже за Белостоком 35 километров.