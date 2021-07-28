«Это праздник нашей свободы». В Бресте отмечают 77-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков
Новости Беларуси. 77-ю годовщину со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков отмечают 28 июля в Бресте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Город, где 80 лет назад началась Великая Отечественная война, дольше всех ждал победные залпы. По традиции тысячи людей приходят в этот день в Брестскую крепость.
Константин Кругликов, ветеран Великой Отечественной войны:
Для меня это настоящий праздник, день освобождения Бреста, хотя я не освобождал Брест. Я шел по Гродненской области. Когда освобождали Брест 28-го, наша 3-я армия была уже за Белостоком 35 километров.
Ирина Свилович, жительница Бреста:
Для каждого жителя Бреста это действительно праздник. Праздник нашей свободы, нашей современности. Мы как дети того поколения выражаем слова благодарности в этот день. Брест преображается с каждым годом, с каждым днем, с каждым месяцем. Он становится лучше, появляются новые современные объекты.