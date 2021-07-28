Александр Рогачук: лучшей памятью героям, которые освобождали Брест, является красивый, уютный город

Город, где 80 лет назад началась Великая Отечественная война, дольше всех ждал победные залпы. По традиции тысячи людей приходят в этот день в Брестскую крепость.

Новости Беларуси. 77-ю годовщину со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков отмечают 28 июля в Бресте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Не забыть и трагедию брестского гетто, где погибли больше 20 тысяч мирных граждан. Незаживающая рана по-прежнему отзывается болью в сердцах жителей современного Бреста. От благодарных потомков – живые цветы к подножию мемориальных плит, где вписаны имена героев, вставших на защиту города.

Брест комфортный и экологичный. В таком статусе город встречает очередной день рождения. Акцент и впредь будут делать на создании благоприятной среды для жизни. Обновленная набережная, строительство крупных объектов социальной инфраструктуры, запуск нового юго-западного микрорайона для тысяч семей – это лишь некоторые из большого списка городских обновлений.

Александр Рогачук, председатель Брестского горисполкома:

Мы исходим из четкой концептуальной позиции, что лучшей памятью героям, которые освобождали наш город, является современный, красивый, уютный город. С удовольствием констатируем факт, что по итогам полугодия мы приросли по всем направлениям социально-экономического развития и не намерены сбавлять темп. Жизнь продолжается, мы видим дальнейшую задачу по благоустройству города: экологичность, комфорт, экономика и точки роста, которые поставлены и определены главой государства и руководством.

В связи с эпидемиологической обстановкой масштабные праздничные мероприятия в городе не проводятся. Но на протяжении дня горожан будут радовать музыкальными сюрпризами и необычными акциями.