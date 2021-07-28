Из абрикосов, клубники и ананаса. Готовим варенье с шеф-поваром пошагово

Анастасия Макеева, корреспондент:

Земляника с черникой на батон, да с молоком – любимый вкус детства. Но продлить его можно в любом возрасте, заготовив вареньице и сохранив лето в баночках.

Закатаем витамины и оставим на столе тропики. Абрикосовый рай с нотками цитруса. Такой солнечный бальзам согреет в морозы и поднимет настроение.