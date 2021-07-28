Из абрикосов, клубники и ананаса. Готовим варенье с шеф-поваром пошагово
Анастасия Макеева, корреспондент:
Земляника с черникой на батон, да с молоком – любимый вкус детства. Но продлить его можно в любом возрасте, заготовив вареньице и сохранив лето в баночках.
Закатаем витамины и оставим на столе тропики. Абрикосовый рай с нотками цитруса. Такой солнечный бальзам согреет в морозы и поднимет настроение.
Вадим Парханович, шеф-повар ресторана Believe:
Абрикоса нам понадобится 500 грамм, и 300 грамм сахара. Абрикосы нарезаем крупно и складываем в сотейник. Снимаем цедру апельсина и выдавливаем сок. Ставим наш сотейник на плиту до закипания, после чего опускаем температуру до единицы.
Как только появится ароматная пенка, добавляем для пикантности веточку тимьяна. Три часа, и десерт почти готов. Оставляем варенье на сутки. На следующий день доводим до кипения и варим 15 минут.
Второй рецепт также с изюминкой. Клубничное с базиликом – для настоящих гурманов.
Вадим Парханович:
Клубники добавляем 500 грамм, 300 грамм сахара. Пока клубника доходит до кипения, мы нарезаем базилик. Клубника закипела, ставим ее на единицу и добавляем базилик, черный перец. Оставляем варить варенье на 4 часа.
После чего даем ему еще постоять сутки при комнатной температуре и на следующий день еще доводим до кипения, варим 15 минут. Наше варенье готово.
Продолжаем экзотику на блюдце. Нарезаем кубиками ананас. Усиливаем вкус соком лайма. Добавляем розмарин и 200 граммов сахара. Летний коктейль доводим до кипения, сбавляем огонь и варим 3 часа.
Вадим Парханович:
Наши необычные вкусные десерты готовы. А если вы хотите приготовить на свою большую семью, то вам понадобится клубники 6 килограммов, 4 килограмма сахара, 100 граммов базилика и перца по вкусу.
Также 6 килограммов ананаса, 4 килограмма сахара, 100 граммов розмарина.
И для абрикосового варенья нам понадобится 6 килограммов абрикоса, 4 килограмма сахара, 100 граммов тимьяна и 100 граммов цедры апельсина.
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