Президент поздравил работников и ветеранов органов прокуратуры с профессиональным праздником

Свой профессиональный праздник отмечают сегодня, 26 июня, прокуроры. Работников и ветеранов службы поздравил глава государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Как отметил Президент, в год 80-летия освобождения Беларуси расследование прокурорами уголовного дела о геноциде белорусского народа приобретет особую значимость. Открываются новые страницы трагедии мирного населения в годы войны, что позволяет сохранять правду о подвиге наших предков и истинной цене свободы и независимости белорусов.