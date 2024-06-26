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Президент поздравил работников и ветеранов органов прокуратуры с профессиональным праздником

26 июня 2024 08:21
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Свой профессиональный праздник отмечают сегодня, 26 июня, прокуроры. Работников и ветеранов службы поздравил глава государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как отметил Президент, в год 80-летия освобождения Беларуси расследование прокурорами уголовного дела о геноциде белорусского народа приобретет особую значимость. Открываются новые страницы трагедии мирного населения в годы войны, что позволяет сохранять правду о подвиге наших предков и истинной цене свободы и независимости белорусов.

Президент поздравил работников и ветеранов органов прокуратуры с профессиональным праздником-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Прокурорский корпус суверенной Беларуси вносит весомый вклад в развитие государства, совершенствование его правовых механизмов и обеспечение законных прав и интересов граждан. Ваша повседневная работа, без которой невозможны мир и согласие в обществе, надзор за исполнением законов во всех сферах жизни, требует большого профессионализма, принципиальности и объективности. И все эти качества в полной мере присущи большинству работников органов прокуратуры.

# Прокуратура Беларуси # общество # Александр Лукашенко

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