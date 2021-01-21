Генпрокуратура: дело в отношении топ-менеджеров «Белгазпромбанка» передано в суд

Новости Беларуси. Дело «Белгазпромбанка» передано в суд. Об этом 21 января заявили в Генпрокуратуре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, обвинение в получении взяток в особо крупном размере и отмывании денег предъявлено экс-главе правления банка Виктору Бабарико. Шесть его заместителей также обвиняются в получении незаконного вознаграждения. Партнеру по опасному бизнесу и учредителю нашумевшего «Активлизинга» Виктору Кобяку предстоит отвечать перед законом за дачу взятки на сумму не менее 2,5 млн долларов. Накануне Комитет госбезопасности передал материалы уголовного дела в Генпрокуратуру для дальнейшего направления в суд.

Анжелика Курчак, начальник управления взаимодействия со СМИ и редакционной деятельности Генпрокуратуры:

Генеральная прокуратура изучила направленное из Комитета государственной безопасности уголовное дело в отношении топ-менеджеров «Белгазпромбанка» и пришла к выводу о всестороннем и объективном исследовании его обстоятельств, полном соответствии обвинения собранным по делу доказательствам. В связи с чем Генеральная прокуратура направила это дело в Верховный суд для организации рассмотрения. В ходе расследования установлено, что Бабарико, будучи председателем правления «Белгазпромбанка», с целью систематического получения незаконных денежных вознаграждений от коммерческих организаций создал из числа своих заместителей организованную группу. Эта группа с начала 2004 по середину июня 2020 года незаконно получала от представителей коммерческих структур взятки в сумме не менее 30,5 млн белорусских рублей исключительно в связи с занимаемым должностным положением за выполнение определенных действий и благоприятное решение вопросов по выдаче кредитных ресурсов банка. Проверку на причастность должностных лиц «Белгазпромбанка» к коррупционным преступлениям правоохранительные органы начали еще в 2018 году. И одним из оснований для уголовного преследования послужили материалы, поступившие в конце 2019 года из Республики Кипр в рамках оказания международно-правовой помощи.