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Во Франции умер известный белорусский художник Борис Заборов

21 января 2021 10:42
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Новости Беларуси. Известный белорусский художник Борис Заборов в возрасте 85 лет скончался во Франции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Франции умер известный белорусский художник Борис Заборов-1

Туда он перебрался из Минска в 1980-м. Учился в художественных институтах Ленинграда и Москвы. До эмиграции предпочел заниматься книжной графикой. Его вернисажи проходили в крупнейших музеях и галереях мира.

Во Франции умер известный белорусский художник Борис Заборов-4

Борис Заборов приезжал в Минск с персональной выставкой около 10 лет назад. Тогда в Национальном художественном музее демонстрировались 37 его парижских работ.

# Некролог # общество # Борис Заборов # Фотофакт

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