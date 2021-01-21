Во Франции умер известный белорусский художник Борис Заборов

Новости Беларуси. Известный белорусский художник Борис Заборов в возрасте 85 лет скончался во Франции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Известный белорусский художник Борис Заборов в возрасте 85 лет скончался во Франции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Туда он перебрался из Минска в 1980-м. Учился в художественных институтах Ленинграда и Москвы. До эмиграции предпочел заниматься книжной графикой. Его вернисажи проходили в крупнейших музеях и галереях мира.
Борис Заборов приезжал в Минск с персональной выставкой около 10 лет назад. Тогда в Национальном художественном музее демонстрировались 37 его парижских работ.