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«Гениальное изобретение». Рассказываем, что зашифровано в фанфарах «Славянского базара»

05 июля 2024 19:08
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Совсем немножко остается времени до того, когда Витебск как гостеприимный хозяин распахнет свои двери и станет центром музыкальной и творческой вселенной. «Славянский базар в Витебске» в 2024 году пройдет уже в 33 раз с 9 по 15 июля. В нынешнем сезоне более 5 тысяч участников из 33 стран. Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».

«Гениальное изобретение». Рассказываем, что зашифровано в фанфарах «Славянского базара»-1

Светлана Авдеева, начальник отдела международного сотрудничества ГУ «Центр культуры «Витебск»:
Вы знаете, что изначально фанфары фестивальные – это шифр? На мой взгляд, это гениальное изобретение тех трех стран, которые стояли у истоков создания фестиваля. В фанфарах «Славянского базара» зашифрованы: украинский гопак, белорусская полька и хор «Славься» Глинки.

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# Славянский базар в Витебске-2024 # общество # Светлана Авдеева

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