Насколько «Славянский базар» готов к запросам звёзд первой величины – рассказала организатор

Совсем немножко остается времени до того, когда Витебск как гостеприимный хозяин распахнет свои двери и станет центром музыкальной и творческой вселенной. «Славянский базар в Витебске» в 2024 году пройдет уже в 33 раз с 9 по 15 июля. В нынешнем сезоне более 5 тысяч участников из 33 стран. Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Светлана Авдеева, начальник отдела международного сотрудничества ГУ «Центр культуры «Витебск»:

Команда фестиваля настолько профессиональная, у нее уже иммунитет выработался на капризы. Мы очень оперативно решаем все возникающие вопросы.

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Какие особые требования у селебрити? Предъявляют ли они какие-то требования к расселению, питанию? Готов ли Витебск к наплыву такой взыскательной публики?

Светлана Авдеева:

Готов. У нас есть тайные плантации экзотических фруктов, мы выращиваем. Мы очень стараемся все взыскательные требования учитывать и выполнять.