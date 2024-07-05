Этот монумент возводили тысячи людей! Как появился «Курган Славы»?

Он состоит из земли, окропленной кровью и пеплом Великой Отечественной. Ровно 55 лет назад под Минском открылся величественный монумент «Курган Славы», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это символ величайшего подвига воинов, освободивших нашу Родину от нацистских оккупантов. За это время курган пережил не одну реконструкцию. Сегодня он объект притяжения миллионов людей со всех стран. Как создавался поистине народный памятник доблести и мужества – наш материал.

Первая горсть земли к будущему монументу легла в 1966-м. Тогда правительством было принято решение создать величественный знак благодарности и уважения воинам Красной армии и партизанам. Место выбрали неслучайно – здесь летом 1944-го во время наступательной операции «Багратион» в окружение попала крупная группировка немецких войск. Это событие получило название «Минский котел». Спустя несколько десятилетий здесь начал расти курган.

Возводили «Курган Славы» тысячи людей – ветераны войны, комсомольцы, трудовые коллективы со всей республики. Они приносили землю с полей сражений, символически объединяя всю Беларусь. Так, мемориал и обрел всем знакомый облик.

Дарья Матеенок, экскурсовод мемориального комплекса «Курган Славы» – филиала Государственного мемориального комплекса «Хатынь»:

В высоту 35 метров. Сам стенд в высоту имеет в высоту 35,6 метра. И общая высота более 70 метров. Четыре штыка, которые посвящены первому, второму и третьему белорусским фронтам и 1-му Прибалтийскому фронту, которые занимались как раз освобождением территории Беларуси. И кольцо, которое посвящено всем людям, привлеченных к участию в операции «Багратион».