В ногу со временем – чем фестиваль «Славянский базар» интересен для молодёжи?

Совсем немножко остается времени до того, когда Витебск как гостеприимный хозяин распахнет свои двери и станет центром музыкальной и творческой вселенной. «Славянский базар в Витебске» в 2024 году пройдет уже в 33 раз с 9 по 15 июля. В нынешнем сезоне более 5 тысяч участников из 33 стран. Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Светлана Авдеева, начальник отдела международного сотрудничества ГУ «Центр культуры «Витебск»:

Наш День молодежи остается в программе, то есть можно будет пошуметь и потанцевать.

Юрий Святокум:

Покричать?

Светлана Авдеева:

Покричать можно. То есть, конечно, это эмоциональная составляющая нашего фестиваля. Потому что фестиваль всегда учитывает, держит руку на пульсе, сохраняет свои традиции и, конечно, идет в ногу со временем.