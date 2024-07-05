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В ногу со временем – чем фестиваль «Славянский базар» интересен для молодёжи?

05 июля 2024 19:11
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Совсем немножко остается времени до того, когда Витебск как гостеприимный хозяин распахнет свои двери и станет центром музыкальной и творческой вселенной. «Славянский базар в Витебске» в 2024 году пройдет уже в 33 раз с 9 по 15 июля. В нынешнем сезоне более 5 тысяч участников из 33 стран. Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Юрий Святокум, ведущий ток-шоу:
Чем молодежь будете удивлять?

В ногу со временем – чем фестиваль «Славянский базар» интересен для молодёжи?-1

Светлана Авдеева, начальник отдела международного сотрудничества ГУ «Центр культуры «Витебск»:
Наш День молодежи остается в программе, то есть можно будет пошуметь и потанцевать.

Юрий Святокум:
Покричать?

Светлана Авдеева:
Покричать можно. То есть, конечно, это эмоциональная составляющая нашего фестиваля. Потому что фестиваль всегда учитывает, держит руку на пульсе, сохраняет свои традиции и, конечно, идет в ногу со временем.

Тема мира и созидания – чему посвящен «Славянский базар» в 2024 году – подробнее здесь.

# Славянский базар в Витебске-2024 # общество # Светлана Авдеева

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