Палитра звёзд – что ждёт зрителей на церемонии закрытия фестиваля «Славянский базар»?

Совсем немножко остается времени до того, когда Витебск как гостеприимный хозяин распахнет свои двери и станет центром музыкальной и творческой вселенной. «Славянский базар в Витебске» в 2024 году пройдет уже в 33 раз с 9 по 15 июля. В нынешнем сезоне более 5 тысяч участников из 33 стран. Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Юрий Святокум, ведущий ток-шоу:
Много примеров есть, какой трогательной иногда бывает церемония закрытия. Каким образом будет организовано закрытие фестиваля? Будет ли какая-нибудь фишка или какой-нибудь особый сюрприз для зрителей?
Светлана Авдеева, начальник отдела международного сотрудничества ГУ «Центр культуры «Витебск»:
Последнее время закрытие совмещается со вторым конкурсным днем. Настолько наши конкурсанты классные, что в палитре других звезд, которые чередуются блоками в концертной программе, зритель не всегда идентифицирует, где конкурсант, где звезда выступает. Конечно, всегда это моменты такие волнительные, потому что готовишься к этому фестивалю на протяжение всего года, бывает даже не одного. Всегда понимаешь, что звучат последние ноты аккорда именно этого фестиваля. Они прозвучат на сцене Летнего амфитеатра в 33-й раз.
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