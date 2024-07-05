Палитра звёзд – что ждёт зрителей на церемонии закрытия фестиваля «Славянский базар»?

Совсем немножко остается времени до того, когда Витебск как гостеприимный хозяин распахнет свои двери и станет центром музыкальной и творческой вселенной. «Славянский базар в Витебске» в 2024 году пройдет уже в 33 раз с 9 по 15 июля. В нынешнем сезоне более 5 тысяч участников из 33 стран. Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Юрий Святокум, ведущий ток-шоу:

Много примеров есть, какой трогательной иногда бывает церемония закрытия. Каким образом будет организовано закрытие фестиваля? Будет ли какая-нибудь фишка или какой-нибудь особый сюрприз для зрителей?