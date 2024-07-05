В Александрии готовятся к республиканскому празднику «Купалье»

Самый таинственный и волшебный народный праздник уже завтра, 6 июля, «Купалье» в Александрии вновь соберет друзей. На главном поле почти все готово к встрече гостей. Все конструкции: от главной сцены до города мастеров –установлены, а центральное место занял главный символ праздника – купальский венок, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В честь юбилея – 15-летия фестиваля – и масштабы мероприятия заметно увеличатся. Плюс 50 торговых объектов в зоне фудкорта и 600 зрительных мест. Более 200 белорусских ремесленников и 100 иностранных мастеров представят свое декоративно-прикладное искусство. Придут представители более 20 регионов России. Для Коми, Мордовии, Магаданской, Иркутской и Ульяновской областей это будет купальская премьера. Активно готовятся и наши мастера. Только десятую часть своих сокровищ из глины привезли гончары из Копыси. На сувениры они потратили больше тонны природного материала.

Ирина Дроздова, участница республиканского праздника «Александрия собирает друзей»:

Для нас важно, что будут ремесленники из других стран, потому что это колоссальный опыт, который можно перенять у них. И мы своим с ними поделимся. Поэтому для нас это очень интересно. На Александрии душа отдыхает.

Олег Стельмашок, заместитель председателя Могилевского облисполкома:

Оргкомитет постарался для того, чтобы это было ярко, интересно, разнопланово. Были задействованы все творческие силы, в том числе торговые площадки, различные локации для всех категорий граждан: начиная от маленьких и завершая более старшим поколением. Предусмотрели логистику. Будет комфортно припарковать личный автотранспорт, также добраться автобусами, железной дорогой. Ждем всех гостей у нас на празднике.