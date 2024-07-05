Почти 6 тыс. абитуриентов – в белорусских вузах продолжаются вступительные испытания для целевиков

Осознанный выбор профессии. В белорусских вузах проводят внутренние экзамены для тех, кто решил поступать по целевому направлению. В будущем такие студенты гарантированно будут обеспечены рабочими местами. Растет и интерес со стороны заказчиков: в 2024 году от предприятий подано почти 6 тысяч заявок на подготовку молодых специалистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как проходит вступительная кампания для целиков, увидели наши корреспонденты.

Сегодня абитуриенты Витебского технологического университета сдают внутренний экзамен по первому профильному предмету специальности – математике. Ребята признаются: несмотря на то, что все темы выучены, волнение перед решающим испытанием все-таки присутствует. Анастасия Кутепова, как и многие, настроена решительно. Девушка хочет стать модельером-конструктором одежды, чтобы в будущем работать на швейном предприятии в родном Витебске.

Анастасия Кутепова, абитуриентка Витебского государственного технологического университета:

Я уже шью, у меня есть коллекция, но как такового знания построения конструкции одежды у меня нет. А я бы хотела целиком от раскроя до пошива изделия все делать сама. Я уже выбрала, куда хочу в будущем идти, и я была бы не против пять лет там отрабатывать.

Сложные задачи большинство ребят щелкают как орешки. Знают, без хорошей подготовки в университет не поступить. По сравнению с прошлым годом перечень вопросов увеличился вдвое – до 100 по каждой дисциплине. В комиссию, которая принимает устный экзамен, входят школьные учителя-предметники и профессорско-преподавательский состав вузов, что позволяет оценить знания абитуриентов максимально объективно.

Софья Грамотнева, абитуриентка Витебского государственного технологического университета:

Я выбрала целевое направление, поскольку хочу быть твердо уверена в своем завтрашнем дне, хочу знать точно, где я буду отработать.

Конкурс на целевой набор в этом году на все востребованные экономикой специальности только в Витебском технологическом университете около двух человек на место. Особенно популярно направление технологии машиностроения и автоматизации производства. «Процесс организован достойно». В белорусских вузах стартовали испытания для целевиков – подробности здесь.