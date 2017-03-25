Генетика в Беларуси. Как прогрессирует медицина и сельское хозяйство благодаря геномным технологиям

Новости Беларуси. Белорусские генетики осваивают новые направления. Так, разработки Республиканского центра геномных биотехнологий уже успешно применяются в сфере сельского хозяйства. Например, появились ДНК-паспорта животных, сегодня центр активно работает в области медицинской и спортивной генетики. Помимо этого белорусские ученые осваивают еще одно интересное направление: вскоре они будут проводить генетическое тестирование человека на устойчивость к стрессу.

Исследование генетических кодов растений, животных и людей – то, чем сегодня занимаются сотрудники Института генетики и цитологии.

Их задача – не допустить и не пропустить мутации.

Анализировать и скрупулезно исследовать материалы генетикам помогает уникальная техника. Один цикл на таких аппаратах измеряется десятками тысяч долларов, но результат того стоит.

Эта машина, именуемая секвенатор, может с маленького чипа распознать и прочитать генетический код человека.