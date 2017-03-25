Генетика в Беларуси. Как прогрессирует медицина и сельское хозяйство благодаря геномным технологиям
Новости Беларуси. Белорусские генетики осваивают новые направления. Так, разработки Республиканского центра геномных биотехнологий уже успешно применяются в сфере сельского хозяйства. Например, появились ДНК-паспорта животных, сегодня центр активно работает в области медицинской и спортивной генетики. Помимо этого белорусские ученые осваивают еще одно интересное направление: вскоре они будут проводить генетическое тестирование человека на устойчивость к стрессу.
Исследование генетических кодов растений, животных и людей – то, чем сегодня занимаются сотрудники Института генетики и цитологии.
Их задача – не допустить и не пропустить мутации.
Анализировать и скрупулезно исследовать материалы генетикам помогает уникальная техника. Один цикл на таких аппаратах измеряется десятками тысяч долларов, но результат того стоит.
Эта машина, именуемая секвенатор, может с маленького чипа распознать и прочитать генетический код человека.
После чего специалисты как открытую книгу могут расшифровать и разложить по полочкам все предполагаемые болезни.
Чаще всего к генетикам за помощью обращаются женщины, отчаявшиеся самостоятельно выносить ребенка. Когда после нескольких неудачных беременностей к ряду медики разводят руками, генетики пытаются докопаться до сути и отыскать сбой в генетической цепочке.
Как результат – 85% женщин становятся мамами здоровых малышей.
Ирма Моссэ, заведующий лабораторией генетики человека Института генетики и цитологии Национальной академии наук Беларуси:
Хотели бы протестировать бесплатно, за счет государственных средств, большое количество молодых женщин, чтобы выявить такие случаи высокого риска не вынашивания и предупредить потерю даже первой беременности.
Улучшить качество сельхозкультур, проверить на мутации закупленное зерно и выяснить, какому виду рыб действительно принадлежит икра. Чтобы не пропустить болезнь и не допустить подлог, достаточно лишь 20-миллиграммового образца нужного продукта.
Оксана Мазур, научный сотрудник центра коллективного пользования «ГЕНОМ»:
У томатов изучают гены повышения лежкости, чтобы как можно дольше на полках магазинов томаты были в товарном виде.
Кстати, на уже имеющихся исследованиях специалисты центра останавливаться не планируют – в планах генетическое тестирование людей на стрессоустойчивость.
Александр Кильчевский, главный ученый секретарь Национальной академии наук Беларуси:
Это важно для людей, которые работают в стрессовых ситуациях.
Работники МЧС, пожарные, летчики, авиадиспетчеры и другие.
И ряд других направлений. Недавно мы стали идентифицировать объекты пищевой промышленности. Мы можем установить долю определенных мясных продуктов при смешивании. Это тоже важно,
чтобы не было никаких фальсификаций.
Кроме заметной пользы для здоровья белорусов исследования в сфере геномных биотехнологий приносят порядка двух миллионов долларов ежегодно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.