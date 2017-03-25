Народное решение. Заявки на конкурс проектов на создание мемориала в Куропатах будут принимать до 26 апреля
Новости Беларуси. В Беларуси объявлен конкурс на создание мемориала в Куропатах. Как будет выглядеть памятник пока не известно, однако накануне во время рабочей поездки по Гродненскому региону Президент упомянул, что речь идет о чем-то лаконичном. И вот сегодня сотни людей приехали сюда,
чтобы просто привести территорию будущего мемориала в порядок.
Что наверняка, станет лишь следующей страницей в такой большой и трагической истории Куропат. Впрочем, работа по наведению порядка на земле кипела сегодня не только на окраине столицы. Во многих уголках Минска люди с рабочим инвентарем вышли в собственные дворы, парки и сквер.
Под соснами урочища они стараются не нарушать уважительную тишину.
Меж тем, здесь кипит работа.
Те, кому не безразлична судьба Куропат, сегодня не ворошат трагические страницы истории. Но облагородить эту землю считают своим долгом. Тем более, вслед за сошедшим снегом есть, что убирать.
Сергей, как и многие минчане, изо дня в день по дороге на работу видит с кольцевой эти безымянные кресты.
Безмолвные символы безвинным жертвам.
По оценкам историков здесь оборвалась судьба до двухсот пятидесяти тысяч человек. Равнодушных белорусов едва ли сыщешь. Именно потому сегодня здесь так много молодежи.
Память – дело общее. И сегодня многие, несмотря на погоду, отложили свои субботние дела, чтобы объединить усилия и навести вместе порядок в этом историческом месте. Рядом с молодежью и пожилые люди.
А многие и вовсе спонтанно подключились к акции.
Те, кто живет неподалеку, не прошли мимо. Такой добровольный десант, к слову, помощь профессиональным лесничим окажет не шуточную. 20 гектаров леса сегодня освободили от сухостоя и погибших деревьев. Техникой помог лесхоз. Вся она с облегченным оборудованием.
Чтобы максимально аккуратно вести работы и не давить на грунт, ведь под ногами история.
Александр Миронович, директор Боровлянского спецлесхоза:
Это колоссальная помощь, потому что довольно большие объемы естественно погибшей древесины, которую нужно очищать.
И это лишь первый шаг на пути создания здесь мемориала. О судьбе Куропат общественность вновь заговорила во время круглого стола, который прошел в редакции газеты «СБ. Беларусь сегодня». Ученые и журналисты сошлись во мнении:
Куропаты, как Хатынь и Тростенец, заслуживают быть местом общенациональной памяти и скорби.
Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:
К нам обращаются люди, что пора прекратить всякие политические демарши вокруг этого места, где невинно погибли люди. Государство объявило, что это место будет обустроено. Здесь будет построен мемориал памяти и скорби.
В Беларуси объявили конкурс проектов на создание мемориала. Заявки примут до 26 апреля.
В ближайшие дни откроется и счет для сбора средств.
Борис Светлов, министр культуры Республики Беларусь:
Это действительно серьёзное дело,
которое отвечает потребностям сегодняшнего времени,
когда просто необходимо по прошествию стольких десятков лет, после этих страшных событий, и не только конкретно связанных с этим местом. Но вообще этот пакутный двадцатый век – он нуждается в том, чтобы в памяти потомков, мы навсегда внесли табу, слово, чтобы не дай бог это не повторилось в двадцать первом веке.
Тем временем, весенние уборки сегодня прошли в разных уголках страны. Минчане, вспомнив традиции субботников, вышли навести порядок в собственные дворы, парки и скверы.
Взялись за рабочий инвентарь и студенты.
Навели лоск на территориях вузов и общежитий.
Александр Бурда, студент Академии управления при Президенте Республики Беларусь:
Мы практикуем такие субботники ежемесячно. Мы выходим и в общежитиях, и в корпусе помогаем убирать. И стоит отметить, что с приходом весны мусора немного прибавилось, но ничего.
Самые активные минчане сегодня в тандеме с коммунальщиками озеленяли столицу и обновляли детские площадки.
Евгений Корольчук:
Мы сегодня занимаемся уборкой листьев и уже отправили где-то около 5 машин, полные. Ну если не мы, то кто это уберет?
Только в Минске до конца апреля запланированы 5 субботников. По словам энтузиастов, поработавших сегодня, не последняя это акция и в Куропатах. Кстати, каким будет мемориал в этом сакральном месте, решение тоже будет народным. Отдать свой голос за лучший проект сможет каждый, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.