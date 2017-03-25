Народное решение. Заявки на конкурс проектов на создание мемориала в Куропатах будут принимать до 26 апреля

Новости Беларуси. В Беларуси объявлен конкурс на создание мемориала в Куропатах. Как будет выглядеть памятник пока не известно, однако накануне во время рабочей поездки по Гродненскому региону Президент упомянул, что речь идет о чем-то лаконичном. И вот сегодня сотни людей приехали сюда,

чтобы просто привести территорию будущего мемориала в порядок.

Что наверняка, станет лишь следующей страницей в такой большой и трагической истории Куропат. Впрочем, работа по наведению порядка на земле кипела сегодня не только на окраине столицы. Во многих уголках Минска люди с рабочим инвентарем вышли в собственные дворы, парки и сквер.

Под соснами урочища они стараются не нарушать уважительную тишину.

Меж тем, здесь кипит работа.

Те, кому не безразлична судьба Куропат, сегодня не ворошат трагические страницы истории. Но облагородить эту землю считают своим долгом. Тем более, вслед за сошедшим снегом есть, что убирать.

Сергей, как и многие минчане, изо дня в день по дороге на работу видит с кольцевой эти безымянные кресты.

Безмолвные символы безвинным жертвам.

По оценкам историков здесь оборвалась судьба до двухсот пятидесяти тысяч человек. Равнодушных белорусов едва ли сыщешь. Именно потому сегодня здесь так много молодежи.