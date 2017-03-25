В Березе местные чиновники вышли из кабинетов и общаются с горожанами прямо во дворах

Новости Беларуси. Субботний диалог власти с белорусами. Это утро местные чиновники вновь были, что называется, на телефоне. Трудоустройство, строительство, жилищно-коммунальное хозяйство. Все эти темы по-прежнему популярны среди населения.

А вот в Березе, что под Брестом, проблемы теперь измеряют в прямом смысле шагами. Местные депутаты вышли из кабинетов.

Это только большое видится на расстоянии – в Березе на практике решают проблемы.

И в прямом смысле – измеряют масштаб каждой в шагах.

В этом дворе уже знают – вечером можно обсудить не только новости, но и наболевние вопросы.

Причем, с тем, кто готов эти проблемы не только выслушать. Но и решить.

Вместо стен администрации обычный двор спального района, со своими проблемами и недоработками. А вот волнующие жильцов вопросы по сути те же – разбитая тротуарная дорожка, детская площадка и уборка подъезда.

Леонид Качина, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Здесь реально можно увидеть, где плохо сделана дорога, где нужно поменять тротуар.

И те вопросы, которые в целом касаются жизни нашего государства, выслушать

Не так давно в местной поликлинике работал только один врач-эндокринолог. О проблеме пациенты долго судачили в очередях. А потом ее же хором озвучили возле подъезда. Вопрос решился уже на следующий день.

Алла Малина, житель Берёзы:

Город же большой, растет. И сельская местность приезжает, консультируется, направляют. Конечно, очень сложно попасть к одному человеку. А если люди записываются, значит надо же еще чтоб было.

Долгои настойчиво обивала пороги в поисках работы для сына и Ирина Ракицкая. Пока не рассказала об этом депутату в ходе одной из вечерних бесед.