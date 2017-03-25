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В Березе местные чиновники вышли из кабинетов и общаются с горожанами прямо во дворах

25 марта 2017 16:30
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Новости Беларуси. Субботний диалог власти с белорусами. Это утро местные чиновники вновь были, что называется, на телефоне. Трудоустройство, строительство, жилищно-коммунальное хозяйство. Все эти темы по-прежнему популярны среди населения.

А вот в Березе, что под Брестом, проблемы теперь измеряют в прямом смысле шагами. Местные депутаты вышли из кабинетов.

Это только  большое видится на расстоянии – в Березе на практике решают проблемы.

И в прямом смысле – измеряют масштаб каждой в шагах.

В этом дворе уже знают – вечером можно обсудить не только новости, но и наболевние вопросы.

Причем, с тем, кто готов эти проблемы не только выслушать. Но и решить.

Вместо стен администрации обычный двор спального района, со своими проблемами и недоработками. А вот волнующие жильцов вопросы по сути те же – разбитая тротуарная дорожка, детская площадка и уборка подъезда.

Леонид Качина, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Здесь реально можно увидеть, где плохо сделана дорога, где нужно поменять тротуар.

И те вопросы, которые в целом касаются жизни нашего государства, выслушать

Не так давно в местной поликлинике работал только один врач-эндокринолог. О проблеме пациенты долго судачили в очередях. А потом ее же хором озвучили возле подъезда. Вопрос решился уже на следующий день.

Алла Малина, житель Берёзы:
Город же большой, растет. И сельская местность приезжает, консультируется, направляют. Конечно, очень сложно попасть к одному человеку. А если люди записываются, значит надо же еще чтоб было.

Долгои настойчиво обивала пороги в поисках работы для сына и Ирина Ракицкая. Пока не рассказала об этом депутату в ходе одной из вечерних бесед.

В Березе местные чиновники вышли из кабинетов и общаются с горожанами прямо во дворах-1

Ирина Ракицкая, житель Берёзы:
Так как у меня сын переехал в другой город, планирует создать свою семью, и ему нужна работа именно в этом городе, я обратилась к депутату,

в считанное время этот вопрос был решен.

Не оставлять людей наедине с проблемами. В очередной раз свое требование к представителям власти напомнил Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Гродненскую область. 

Предложить людям вакансии, помочь с трудоустройством нужно в ближайшее время.

И возможность, такая есть и в городах, и в селе.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Когда я говорил, что к первому мая надо, чтобы все работали, я имел в виду,

что вы им должны предложить работу.

Я просто вас шевелю, чтобы вы людям предложили. На селе сегодня много работы: автобус, бригада, повезли. Вот объёмы работ. Приехали, как я говорил в Минске, площадки, девять площадок. Люди пришли за работой. День поработали, вы их накормили и привезли домой. Пять дней отработали, два отдыхаем. Вот ваша зарплата.

В Березе местные чиновники вышли из кабинетов и общаются с горожанами прямо во дворах-4

Даже в масштабах одного города на встречи приходят, а точнее выходят десятки неравнодушных людей. ведь в большинстве случаев обсуждают то, что касается каждого.

Сергей Северин, житель Берёзы:
Много вопросов прозвучало. Но нас интересовал вопрос о том, что неисправная «линёвка», и при обильных осадках затапливает и подвальные помещения, и первый этаж.

Это тот случай, когда поступки говорят лучше слов, поэтому практика таких встреч продолжится, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Александр Лукашенко # Прием граждан # Леонид Качина # Алла Малина # Ирина Ракицкая # Сергей Северин

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