От Захария Корнеева до Леона Ошторпа. Губернаторы Минска и их вклад в развитие города

Персональный состав высшей административной власти Минской губернии от времен Екатерины II и до Октябрьской революции в одной книге. Уникальное издание подготовили сотрудники Национального исторического архива Беларуси. Здесь собраны рассказы о 87 выдающихся персоналиях. Графы, князья, камергеры, статские советники и земские деятели – те, кто на протяжении более двух веков играли важнейшую роль в жизни Минской губернии. Первой значимой фигурой в истории Минской губернии был Захарий Яковлевич Корнеев, губернатор, служивший сразу при двух императорах – Павле I и Александре I.

При его поддержке прошла реконструкция главной улицы страны – Захарьевской. Заметьте, названной не по фамилии, Корнеевской, а в честь имени. Что, безусловно, говорит о любви горожан. Сегодня это проспект Независимости. Также при Захарии Корнееве в Минске в 1805 году был организован первый публичный «Городской сад», ныне Центральный детский парк имени Горького.

Юрий Снапковский, главный архивист Национального исторического архива Беларуси, автор книги «Минские губернаторы, вице-губернаторы и губернские предводители дворянства (1793-1917)»:

В середине XIX века для главной губернской газеты брали интервью у старожилов. Они говорили, что помнят, как этот высокий сановник после своих трудовых будней вечерами, сменяя свой чиновничий мундир на простую одежду, поденщика, с мотыгой в саду копал с чиновниками, с друзьями, которых приглашал из Российской губернии. И сегодня здесь можно увидеть липу, предположительно посаженную губернатором. Ее так и прозвали – Корнеевской.

Владимир Денисов, главный архивист Национального исторического архива Беларуси:

По инициативе губернатора Корнеева в конце XVIII века был составлен первый генеральный план развития города. Автором этого проектного плана является минский губернский архитектор Федор Крамер. Именно в этом плане были заложены те градостроительные тенденции, в соответствии с которыми город развивался более 100 лет. Благодаря инициативе Захария Корнеева в Минске также были созданы резиденции губернатора и вице-губернатора. Под руководством Федора Крамера старейшее здание Минска, бывшая иезуитская школа, было перестроена под дом губернатора. Сегодня здесь располагается Республиканская гимназия-колледж при Белорусской государственной академии музыки.

Владимир Денисов, главный архивист Национального исторического архива Беларуси:

Одновременна была подготовлена и резиденция вице-губернаторов. Находилась она на улице Койдановской, современная улица Революционная. Дом этот тоже сохранился, это дом № 3 по улице Революционной. Когда-то это здание принадлежало минскому коллегиуму иезуитов и было построено в XVIII веке. И вот тот же архитектор, Федор Крамер, в конце XVIII века реконструировал здание под резиденцию минских вице-губернаторов. Последователем Захария Яковлевича Корнеева стал Викинтий Иванович Гечан-Гечевич.

В каждом из поветов у руководства стояли его родственники, потому правление этого губернатора отличалось спокойствием. Нарушило его лишь восстание 1831 года. Интересно, что сразу два сына Гечана-Гечевича приняли в нем участие, причем по разные стороны баррикад. Тем не менее Викинтий Иванович не отрекся от своих сыновей. Но пост губернатора в 1831 году покинул. А уже в середине 40-х годов управление Минской губернией взял в свои руки Алексей Васильевич Семенов, который внес значительный вклад в развитие театрального искусства в Минске. Владимир Денисов, главный архивист Национального исторического архива Беларуси:

По его инициативе здание минской городской Ратуши было приспособлено под городской театр. В актовом зале Ратуши происходили театральные представления. О нем очень хорошо отзывались многие минчане, в том числе наш писатель, классик белорусской литературы Винцент Дунин-Марцинкевич.

Театральное искусство в городе развивал и его преемник – минский губернатор князь Николай Николаевич Трубецкой. Владимир Денисов, главный архивист Национального исторического архива Беларуси:

Необходимо вспомнить один из самых больших его вкладов в историю нашего города. Это строительство здания нового городского театра, которое было размещено на территории Александровского сквера. Если бы не он, то, возможно, Минск бы долго не имел большого хорошего театрального зала, который он получил в конце XIX века.

Сегодня это здание известно как Национальный академический театр имени Янки Купалы. Недалеко от него раскинулся чудесный Александровский сквер – дело рук еще одного минского чиновника, вице-губернатора Михаила Петровича Дарагана. Владимир Денисов, главный архивист Национального исторического архива Беларуси:

Именно благодаря его инициативе бывший новый рынок в Новом городе был реконструирован под Александровский сквер, который сейчас сохранился и является украшением нашего города, в какой-то мере даже визитной карточкой столицы Беларуси. По его инициативе на территории этого сквера был установлен первый минский фонтан – «Мальчик с лебедем». Там стоит дата – 1874 год.

За огромный вклад в развитие города Михаил Петрович получил звание почетного гражданина Минска. Такой высокой награды были удостоены немногие. Во время службы Дарагана на посту губернатора находился Валерий Иванович Чарыков. На службу этот минский чиновник прибыл уже будучи человеком пожилым, успевшим повидать мир. Потому в Минске он пытался внедрить западные традиции.

Юрий Снапковский, главный архивист Национального исторического архива Беларуси, автор книги «Минские губернаторы, вице-губернаторы и губернские предводители дворянства (1793-1917)»:

При нем народ стал мыться, он много бань построил. Особенно в сельской местности. То есть он понимал, что многие болезни – это результат нечистоплотной жизни, немытых рук, немытого тела. Из книги можно узнать, что минские чиновники известны не только благодаря своим вкладам в развитие нашей столицы, но и увлекательной биографией. И здесь можно выделить личность минского губернского предводителя дворянства Леона Ошторпа.

Юрий Снапковский, главный архивист Национального исторического архива Беларуси, автор книги «Минские губернаторы, вице-губернаторы и губернские предводители дворянства (1793-1917)»:

О нем довольно противоречивое впечатление сложилось и у современников, и современных краеведов, историков. С одной стороны, он способствовал такому культурному конфессиональному расцвету. То есть ему в заслугу ставят, например, что он много средств потратил на Кальварийскую каплицу, на кладбище. С другой стороны, его же крестник, знаменитый белорусский помещик, общественный деятель Эдвард Войнелович, фундатор Красного костела, называл своего крестного папу пустым ограниченным человеком, известным своим распутством. Весной 1851 года по пути из Дукоры в Минск Леона Ошторпа настигла трагическая смерть. Мост через реку Птичь не выдержал тяжести кареты дворянина и обвалился, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.