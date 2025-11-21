Прямой эфир

Новости по тегу #Диеты

Генетика и метаболизм – медики объяснили, почему некоторым людям сложнее худеть
21 ноября 2025 18:06

Генетика и метаболизм – медики объяснили, почему некоторым людям сложнее худеть

Не все ограничения вредны! Узнали, какие диеты рекомендуют врачи
21 ноября 2025 18:00

Не все ограничения вредны! Узнали, какие диеты рекомендуют врачи

«В погоне за тем, что тебе нужно похудеть». Откровенный разговор с белорусской балериной
21 ноября 2025 17:59

«В погоне за тем, что тебе нужно похудеть». Откровенный разговор с белорусской балериной

Каждый день недели нужно употреблять продукты определенного цвета. Как работает цветная диета
15 января 2018 09:03

Каждый день недели нужно употреблять продукты определенного цвета. Как работает цветная диета