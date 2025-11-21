Новости по тегу #Диеты

Лишний вес давно перестал быть лишь эстетической проблемой. Врачи по всему миру бьют тревогу: человечество толстеет.
С точки зрения специалистов, правильная диета – это не отказ и не голод. Это полноценное, сбалансированное питание.
«Здоровье у балерин, конечно, страдает. В частности, от этих диет. Все идет из детства, бывает, что нарушается и обмен веществ, расстройство пищевого поведения, все это в балете есть».
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