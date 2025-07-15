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Ответные пошлины ЕС против США затронут бурбон, авиацию и авто

15 июля 2025 09:25
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Ответные пошлины ЕС против США затронут бурбон, авиацию и авто-0

ЕС приготовил второй пакет ответных пошлин на США на сумму около 72 миллиардов евро. В нем фигурируют самолеты и автокомпоненты, бурбон и ряд промышленных товаров. Об этом пишет РИА Новости.

В основном это несельскохозяйственные товары, в том числе машиностроение, пластмассы и медицинское оборудование. Список на 95 миллиардов евро уже рассматривался ранее, первый пакет на 21 миллиард евро планируется ввести 1 августа.

Ранее американский президент Дональд Трамп пригрозил ввести 30-процентные пошлины на продукцию из Европы с 1 августа с возможным повышением, если ЕС поднимет пошлины на товары Штатов, последует зеркальный ответ Америки: зеркальное повышение пошлин до +30%, которые были введены ранее.

Европейская комиссия заявила, что готова к переговорам, но в случае неудачи введет контрмеры.

Фото: pixabay

# Международная политика

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