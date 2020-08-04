Гендиректор текстильного холдинга: если вы считаете, что весь текстиль делается в Китае, не верьте. Он делается и в Беларуси

Виктор Матиевич, генеральный директор текстильного холдинга:

Мы были на выставке в Японии, к нам, наверное, раз пять подходила одна и та же компания. Говорит: «А правда: у вас есть ткацкие станки, правда, вы это делаете? Это не в Китае?» Мы были в свое время в Соединенных Штатах Америки. Я сразу тоже сказал, что, если вы считаете, что весь текстиль делается в Китае, не верьте. Он делается в том числе и в Беларуси.

Читайте также:

Александр Лукашенко: не надо вводить народ в заблуждение, когда в мире господствует экономический национализм

Александр Лукашенко: после «нячэсных» выборов никогда белорусский парламент не назначит очередные выборы

Александр Лукашенко: по многим позициям знак «Сделано в Беларуси» уже работает как лучшая реклама