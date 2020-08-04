Гендиректор текстильного холдинга: если вы считаете, что весь текстиль делается в Китае, не верьте. Он делается и в Беларуси
Новости Беларуси. Александр Лукашенко 4 августа выступил с Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Выступление главы государства в таком формате – это ориентир для каждого белоруса, ведь обозначены приоритеты развития страны в ключевых сферах.
Евгений Пустовой, корреспондент:
Пора менять экспортный дресс-код. Время переговоров во фраках прошло, время воевать за сбыт. Красной дорожки для тканей из Могилева никто не стелет. Сами добрались до премиальных рынков.
Виктор Матиевич, генеральный директор текстильного холдинга:
Мы были на выставке в Японии, к нам, наверное, раз пять подходила одна и та же компания. Говорит: «А правда: у вас есть ткацкие станки, правда, вы это делаете? Это не в Китае?» Мы были в свое время в Соединенных Штатах Америки. Я сразу тоже сказал, что, если вы считаете, что весь текстиль делается в Китае, не верьте. Он делается в том числе и в Беларуси.
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