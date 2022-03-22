«Как штраф, так и лишение права управления». До 90% ДТП связаны с нарушением скоростного режима

Новости Беларуси. Под контролем ГАИ – лихачи. Начиная с 18 марта на дорогах Минской области зафиксировано более 1 200 нарушений скоростного режима. Таковы итоги профилактической акции, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Сегодня большинство аварий происходит по причине превышения или неправильного выбора водителями скорости. Именно поэтому сотрудники ГАИ усилили контроль за движением на потенциально опасных участках дорог и улиц. Только в Логойском районе за последние четыре дня зарегистрировано свыше 50 нарушений скоростного режима. Более 220 насчитывается с начала 2022 года.

Алексей Трапезников, начальник отделения ГАИ Логойского РОВД:

Профилактические мероприятия «Скорость» проводятся довольно часто как на территории Логойска, так и на территории Минской области. 80-90 % ДТП связаны с нарушением скоростного режима. Потому что нарушение скоростного режима влечет за собой опрокидывание транспортного средства, съезд на обочину, в последующем – в кювет. За данное правонарушение водителям предусмотрены как штраф, так и лишение права управления до 1 года.