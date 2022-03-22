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«Как штраф, так и лишение права управления». До 90% ДТП связаны с нарушением скоростного режима

22 марта 2022 13:58
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Новости Беларуси. Под контролем ГАИ – лихачи. Начиная с 18 марта на дорогах Минской области зафиксировано более 1 200 нарушений скоростного режима. Таковы итоги профилактической акции, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«Как штраф, так и лишение права управления». До 90% ДТП связаны с нарушением скоростного режима-1

Сегодня большинство аварий происходит по причине превышения или неправильного выбора водителями скорости. Именно поэтому сотрудники ГАИ усилили контроль за движением на потенциально опасных участках дорог и улиц. Только в Логойском районе за последние четыре дня зарегистрировано свыше 50 нарушений скоростного режима. Более 220 насчитывается с начала 2022 года.

«Как штраф, так и лишение права управления». До 90% ДТП связаны с нарушением скоростного режима-4

Алексей Трапезников, начальник отделения ГАИ Логойского РОВД:
Профилактические мероприятия «Скорость» проводятся довольно часто как на территории Логойска, так и на территории Минской области. 80-90 % ДТП связаны с нарушением скоростного режима. Потому что нарушение скоростного режима влечет за собой опрокидывание транспортного средства, съезд на обочину, в последующем – в кювет. За данное правонарушение водителям предусмотрены как штраф, так и лишение права управления до 1 года.

«Как штраф, так и лишение права управления». До 90% ДТП связаны с нарушением скоростного режима-7

За два месяца на территории области из-за неправильного выбора скорости произошло 20 ДТП, в результате которых один человек погиб, 26 – получили травмы.

# ГАИ # общество # Алексей Трапезников # Фотофакт

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