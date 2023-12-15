В Музее ВОВ представлена выставка ёлочных ретроигрушек

Все экспонаты из частной коллекции. Эксклюзив – игрушки времен Великой Отечественной войны. Тогда в качестве украшений использовали даже электрические лампочки, расписанные вручную, а гирлянды создавали из тонкой медной проволоки, фольги или цветной бумаги.

Наталья Ковалева, коллекционер:

Это на самом деле огромный культурный пласт, который невозможно обойти, который нужно рассматривать и вдохновлять других. Сейчас у меня более 5 тысяч игрушек. И я своей целью считаю приоткрывать людям всю эту красоту.