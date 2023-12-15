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В Музее ВОВ представлена выставка ёлочных ретроигрушек

15 декабря 2023 09:05
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Летопись в новогодних игрушках. В Музее истории Великой Отечественной войны представлена выставка елочных ретроукрашений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Музее ВОВ представлена выставка ёлочных ретроигрушек-1

Все экспонаты из частной коллекции. Эксклюзив – игрушки времен Великой Отечественной войны. Тогда в качестве украшений использовали даже электрические лампочки, расписанные вручную, а гирлянды создавали из тонкой медной проволоки, фольги или цветной бумаги.

В Музее ВОВ представлена выставка ёлочных ретроигрушек-4

Наталья Ковалева, коллекционер:
Это на самом деле огромный культурный пласт, который невозможно обойти, который нужно рассматривать и вдохновлять других. Сейчас у меня более 5 тысяч игрушек. И я своей целью считаю приоткрывать людям всю эту красоту.

Выставка продолжит свою работу до 14 января.

# Выставка # общество

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