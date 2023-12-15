«До подростков трудно достучаться». Рассказываем, почему курить вейпы очень опасно

Сигареты и дети. Дети всегда открыты к экспериментам и не прочь поучаствовать в чем-то экстремальном, почувствовать себя взрослыми, нарушить запреты. В подростковом возрасте особенно велик соблазн покурить за углом школы и не быть пойманным учителями, скрыть запах от родителей. Задачка со звездочкой осложнилась появлением электронных сигарет, в том числе вейпов, которые завоевали большую популярность у подростков.

Жанна Истомина, заместитель главного врача Минского городского клинического наркологического центра:

Хочется изведать все то, что делается во взрослой жизни. Наши дети смотрят на нас, на окружающих, на близких. Если там кто-то курит, естественно, ребенок за этим потянется. У вейпа никотин поступает в мелкодисперсном виде, больше орошая поверхность легких, быстрее идет всасывание в кровь. Те, кто якобы хочет бросить курить благодаря этим приспособлениям, они наоборот увеличивают толерантность, то есть им нужно больше дозы никотина, чтобы получить выброс дофамина, выброс мнимого благополучия.

До подростков трудно достучаться, здесь без врача трудно с этим справиться. Родителям нужно обращать внимание на своих детей, нужно с ними разговаривать.