Гендиректор «Миноблавтотранс» использовал труд подчиненных на даче – арестовано имущество руководителя на $500 тыс

Новости Беларуси. Следственный комитет расследует уголовное дело в отношении генерального директора ОАО «Миноблавтотранс».



Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы проверки, проведенной сотрудниками Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Республики Беларусь.

Татьяна Белоног, официальный представитель УСК по Минской области:

Установлено, что руководитель, действуя из корыстной заинтересованности, использовал материальные ресурсы возглавляемого им предприятия. Давал незаконные указания подчиненным о выполнении хозяйственных работ на личном участке с привлечением автотранспорта и работников организации. Кроме того, выявлены факты хищения ряда товарно–материальных ценностей, принадлежащих предприятию.

Ущерб предприятию оценивается в сумму порядка 80 миллионов белорусских рублей.

На имущество фигуранта (в том числе денежные средства, объекты недвижимости, автомобили и иное) наложен арест на сумму более $500 тыс.

Действия должностного лица квалифицированы как злоупотребление служебными полномочиями, хищение путем злоупотребления служебными полномочиями. Применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

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