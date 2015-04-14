Гендиректор «Миноблавтотранс» использовал труд подчиненных на даче – арестовано имущество руководителя на $500 тыс

Новости Беларуси. Следственный комитет расследует уголовное дело в отношении генерального директора ОАО «Миноблавтотранс».
Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы проверки, проведенной сотрудниками Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Республики Беларусь.
Татьяна Белоног, официальный представитель УСК по Минской области:
Установлено, что руководитель, действуя из корыстной заинтересованности, использовал материальные ресурсы возглавляемого им предприятия. Давал незаконные указания подчиненным о выполнении хозяйственных работ на личном участке с привлечением автотранспорта и работников организации. Кроме того, выявлены факты хищения ряда товарно–материальных ценностей, принадлежащих предприятию.
Ущерб предприятию оценивается в сумму порядка 80 миллионов белорусских рублей.
На имущество фигуранта (в том числе денежные средства, объекты недвижимости, автомобили и иное) наложен арест на сумму более $500 тыс.
Действия должностного лица квалифицированы как злоупотребление служебными полномочиями, хищение путем злоупотребления служебными полномочиями. Применена мера пресечения в виде заключения под стражу.
Несколько часов назад стали известны подробности еще одного громкого дела.
Уголовное дело в отношении директора авиакомпании «Трансавиаэкспорт» возбуждено управлением Следственного комитета по городу Минску.
Сообщается, что мужчина собирался получить денежное вознаграждение от представителя иностранной фирмы в размере 30 тысяч долларов. Сумма предназначалась ему как благодарность за решение вопросов, якобы входящих в его компетенцию. Подробности вы узнаете из видеоинформации здесь.