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СК возбудил уголовное дело в отношении директора авиакомпании «Трансавиаэкспорт»

14 апреля 2015 08:15
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Новости Беларуси. Уголовное дело в отношении директора авиакомпании «Трансавиаэкспорт» возбуждено управлением Следственного комитета по городу Минску.

Сообщается, что мужчина собирался получить денежное вознаграждение от представителя иностранной фирмы в размере 30 тысяч долларов. Сумма предназначалась ему как благодарность за решение вопросов, якобы входящих в его компетенцию.

Получить деньги подозреваемый так и не успел – его задержали сотрудники милиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юлия Гончарова, официальный представитель Следственного комитета Республики Беларусь:
Действия должностного лица квалифицированы следствием как покушение на мошенничество, совершенное в особо крупном размере. В настоящее время с подозреваемым работают следователи. В отношении него применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

 

# общество # Коррупция # Юлия Гончарова

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