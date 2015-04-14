СК возбудил уголовное дело в отношении директора авиакомпании «Трансавиаэкспорт»

Новости Беларуси. Уголовное дело в отношении директора авиакомпании «Трансавиаэкспорт» возбуждено управлением Следственного комитета по городу Минску.

Сообщается, что мужчина собирался получить денежное вознаграждение от представителя иностранной фирмы в размере 30 тысяч долларов. Сумма предназначалась ему как благодарность за решение вопросов, якобы входящих в его компетенцию.

Получить деньги подозреваемый так и не успел – его задержали сотрудники милиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юлия Гончарова, официальный представитель Следственного комитета Республики Беларусь:

Действия должностного лица квалифицированы следствием как покушение на мошенничество, совершенное в особо крупном размере. В настоящее время с подозреваемым работают следователи. В отношении него применена мера пресечения в виде заключения под стражу.