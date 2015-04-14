Групповой эротический танец в исполнении несовершеннолетних поверг в шок Рунет, СК начал проверку

Новости России. Этот танец несколько дней осуждает шокированная общественность. Интернет взорвали кадры из Оренбурга, на которых несовершеннолетние в откровенных костюмах исполняют танцевальный номер «Пчелки и Винни-Пух».

Выступление состоялось в январе 2015 года. Однако внимание привлекло лишь накануне, 12 апреля, когда ролик выложили на YouTube.

За сутки этот ролик посмотрели более 500 тысяч раз.

Сначала на сцену выходит медведь с ведром меда. А затем под зажигательную музыку появляется рой пчелок. Короткие черные юбки, полосатые маечки. Девочки начинают танец, в ходе которого поворачиваются спиной к зрительному залу и наклоняются, совершая провокационные движения. Шокирующее видео здесь.

По разным данным, девочкам, которые исполняют танец, 12-14 лет.

Управление по культуре и искусству намерено проверить школу-студию, где поставили скандальный танец с несовершеннолетними в откровенных костюмах.

Директор ДК «Молодежный» в городе Оренбурге, где собственно и был снят танец, подтвердила наличие этого номера в репертуаре, передает ТАСС.

Татьяна Харченко, директор ДК «Молодежный»:

Да, у нас есть такой танец. Видео в Интернете я пока не видела, я разберусь. От остальных комментариев пока отказываюсь.

В региональном управления Минобразования пообещали, что ситуацию держат под контролем, и «сами возмущены не меньше интернет-пользователей».

Руководитель студии Виктория Яковенко не понимает, почему ролик вызвал столько бурное обсуждение в Сети, и утверждает: «тверкинг» – нынче очень популярен.



Виктория Яковенко, руководитель студии (в комментарии Lifenews):

Мы не знаем, кто опубликовал это видео, но сделано это было без согласия детей, принимающих участие в постановке, или их родителей. Этот факт следует тоже отдельно проверить. Что до шума, то это направление танца сейчас очень популярно, и в Сети можно найти куда более откровенные ролики.

Тверкинг, или тверк – вид танца, в котором человек танцует под музыку в провокационной манере полуприсев или стоя и двигая бёдрами снизу вверх.

Дмитрий Гришаев, комментарий к видео, размещенного на YouTube:

Объясните, пожалуйста, мне, плохо понимающему в современном искусстве, что хотел сказать этим танцем режиссёр-постановщик?



Андрей Волков, комментарий к видео, размещенного на YouTube:

Мы с женой посмотрели это видео, у нас двое детей, сын и дочь, и мы были бы против, что бы наша дочь участвовала в таких танцах!



Rudolf Doctkov, комментарий к видео:

Детский театр? А худрук ещё не сел за это? Я бы концерт сорвал и устроил скандал. Это позор и развращение малолетних.

Следственный комитет проверит школу танцев «Кредо» и Дом культуры «Молодежный».

Представитель оренбургского управления Следственного комитета России:

Организована доследственная проверка по видеоролику танцевальной школы-студии, где несовершеннолетние девочки в откровенных нарядах исполняют групповой эротический танец под названием «Пчелки и Винни-Пух».

