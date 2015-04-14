Непогода в Беларуси продолжается: Оранжевый уровень опасности объявлен 14 апреля

Новости Беларуси. В Беларуси продолжается ликвидация последствий непогоды. В результате порывистого ветра пострадали Минская, Гродненская, Гомельская, Могилёвская и Брестская области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По оперативным данным, стихия причинила ущерб в 148 населённых пунктах.

Основной удар стихии приняла на себя Брестская область. Здесь потребуется около 15 тысяч листов шифера, чтобы отремонтировать повреждённые кровли, в основном, на объектах социального и сельскохозяйственного назначения.