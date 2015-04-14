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Непогода в Беларуси продолжается: Оранжевый уровень опасности объявлен 14 апреля

14 апреля 2015 07:45
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Новости Беларуси. В Беларуси продолжается ликвидация последствий непогоды. В результате порывистого ветра пострадали Минская, Гродненская, Гомельская, Могилёвская и Брестская области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По оперативным данным, стихия причинила  ущерб в 148 населённых пунктах.

Основной  удар стихии приняла на себя Брестская область. Здесь потребуется около 15 тысяч листов шифера, чтобы отремонтировать повреждённые кровли, в основном, на объектах социального и сельскохозяйственного назначения.

Непогода в Беларуси продолжается: Оранжевый уровень опасности объявлен 14 апреля -1

Непогода в Беларуси продолжается: Оранжевый уровень опасности объявлен 14 апреля -3

Непогода в Беларуси продолжается: Оранжевый уровень опасности объявлен 14 апреля -5

В Гомельской области без крыши остались 9 жилых домов. Аварийными бригадами ведутся восстановительные работы. Пострадавших, к счастью нет.

Непогода в Беларуси продолжается: Оранжевый уровень опасности объявлен 14 апреля -8

Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками и сегодня, 14 апреля.

Пик непогоды придётся на четверг, 16 апреля. 

Местами в Беларуси прогнозируются порывы ветра до 23 метров в секунду.

# общество # Погода в Беларуси

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