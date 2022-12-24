24 декабря католики и протестанты отмечают сочельник – канун Рождества

Новости Беларуси. К встрече Рождества готовятся христиане, которые придерживаются григорианского календаря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 24 декабря сочельник. Последний день адвента и время завершить приготовления к празднику.

С особым трепетом верующие ждут появления в небе первой звезды – символа той, что засияла над Вифлеемом в момент рождения Иисуса. Только после этого можно приступать к вечерней трапезе. На столе 12 постных блюд – по количеству апостолов. К встрече Рождества в семьях обязательно готовят сочиво (замоченные в воде зерна). До вечерней службы в костелах считается важным прийти на исповедь. Ведь встречать светлый праздник необходимо с чистым сердцем. Ну а после праздничной мессы принято обмениваться оплатками в знак прощения друг друга.