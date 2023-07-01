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Лукашенко поздравил работников Национального аэропорта Минск с 40-летием

01 июля 2023 08:39
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Новости Беларуси. 1-го июля берет начало история ныне главной воздушной гавани нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Лукашенко поздравил работников Национального аэропорта Минск с 40-летием-1

Ранее известный как Минск-2, а теперь Национальный аэропорт Минск первое время служил для технической посадки и дозаправки бортов, следующих на черноморские курорты. Регулярные рейсы в новом аэропорту начались с июля 1983-го. Работников Национального аэропорта Минск с его 40-летием поздравил Александр Лукашенко, пожелав коллективу и ветеранам помимо крепкого здоровья, чистого голубого неба и покорения новых высот. 

# Праздничные даты # общество # Фотофакт

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