Лукашенко поздравил работников Национального аэропорта Минск с 40-летием

Ранее известный как Минск-2, а теперь Национальный аэропорт Минск первое время служил для технической посадки и дозаправки бортов, следующих на черноморские курорты. Регулярные рейсы в новом аэропорту начались с июля 1983-го. Работников Национального аэропорта Минск с его 40-летием поздравил Александр Лукашенко, пожелав коллективу и ветеранам помимо крепкого здоровья, чистого голубого неба и покорения новых высот.