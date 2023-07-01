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Лукашенко: блестящий интеллект сотрудников и наработанный опыт будут способствовать дальнейшему развитию «Белкоммунмаша»

01 июля 2023 08:50
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Новости Беларуси. 50-летие образования 1 июля отмечает «Белкоммунмаш». Коллектив предприятия также поздравил Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Лукашенко: блестящий интеллект сотрудников и наработанный опыт будут способствовать дальнейшему развитию «Белкоммунмаша»-1

Глава государства отметил, что за полвека из небольшой компании по ремонту трамваев и троллейбусов вырос в одного из крупнейших производителей городского электрического транспорта на постсоветском пространстве. 

Лукашенко: блестящий интеллект сотрудников и наработанный опыт будут способствовать дальнейшему развитию «Белкоммунмаша»-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: 
В новом тысячелетии завод стал пионером в СНГ по производству инновационного вида транспорта – электробуса. Сегодня ваша продукция востребована как в Беларуси, так и за ее пределами. Благодаря кропотливому труду высококвалифицированных специалистов, способных решать любые технические задачи, вы продолжаете создавать новые модели современной техники для пассажирских и грузовых перевозок. Блестящий интеллект сотрудников, новаторские идеи и наработанный опыт будут способствовать дальнейшему развитию холдинга и укреплению промышленного и технологического потенциала Беларуси. 

# Предприятия Беларуси # общество # Фотофакт

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