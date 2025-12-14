Выставка-ярмарка «Чароўны млын» завершает свою работу

Многие предпочитают подарки покупать заранее и у минчан такая возможность есть. Рождественская выставка-ярмарка «Чароўны млын» 14 декабря завершит работу в 19.00, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Кухонная утварь, аксессуары, одежда, галантерея, елочные игрушки и инсталляции, украшения для дома – ассортимент широчайший. И все это ручная работа и полный эксклюзив! Для желающих полакомиться домашними блюдами – открыт фудкорт. Угощения предлагают кондитеры, фермеры, пасечники, сыровары и пекари.

Андрей Кавка, пекарь:

В нашу продукцию входит хлеб из русской печи. Мы восстановили все наши старожитные рецепты. Все наши клиенты говорят, что это тот самый хлеб, как у бабушки в деревне. Алеся Кавка, пекарь:

Продукция наша богата и вся концентрирована. Поэтому она достаточно сытная, классная, вкусная. И мы предоставляем ее сегодня конкретно на Шарона-Млыне. Участвуем мы в нем уже 13 раз. Нам эта площадка очень нравится. Здесь очень душевное мероприятие, очень душевные люди, которые ценят все это.

