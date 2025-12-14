11 человек погибли. В Сиднее на Хануку произошла стрельба на пляже

Во время празднования Хануки на пляже Бонди в Сиднее произошла стрельба. Об этом пишет РИА Новости.

Погибли 11 человек, в том числе раввин Эли Шлангер, еще 29 получили ранения, в том числе двое полицейских, находящихся в критическом состоянии. Полицейские ликвидировали одного из нападавших и задержали другого, а прохожий сумел обезоружить одного из стрелков.

Рядом был найден автомобиль со взрывчаткой. Инцидент был классифицирован как террористический акт. Среди участников нападения был Нарвид Акрам, в доме у которого был проведен обыск.

Еще двое подозреваемых были задержаны. На месте работали экстренные службы, на место происшествия прибыли более двух десятков машин скорой помощи.

Теракт вызвал международный резонанс: премьер-министр Австралии назвал произошедшее шокирующим, свое осуждение выразили представители Израиля, России, ООН, а также лидеры ряда европейских стран и Ирана.

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