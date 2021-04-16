Александр Лукашенко анонсировал встречу с Владимиром Путиным в апреле в Москве

Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко анонсировал встречу с Президентом России Владимиром Путиным в апреле в Москве. Об этом он заявил 16 апреля на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным, сообщает БЕЛТА.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Это первое такое мероприятие. Мы вчера с Путиным договорились о нашем графике работы по многим вопросам. Где-то в конце апреля, скорее всего 22-го, мы встретимся в Москве с Президентом. Это будет такая серьезная встреча по обсуждению тех или иных проблем.

Президент Беларуси рассказал, что затем стороны проведут Форум регионов в Подмосковье.

Александр Лукашенко:

Потом союзный Совмин. А потом где-то сентябрь-октябрь (договоримся ближе по обстановке) – Высший Государственный совет. Нам надо этот Высший госсовет отметить хорошим движением в рамках Союзного государства. Вот такие договоренности у меня были с Президентом России за последние два дня.

В свою очередь Михаил Мишустин сказал, что рад быть в Минске, поблагодарил за гостеприимство.

Михаил Мишустин, премьер-министр России:

Хочу, пользуясь случаем, передать самые теплые пожелания от Владимира Путина. Мы как раз накануне с ним говорили о деталях нашего взаимодействия.

Российский премьер подчеркнул, что как с премьер-министром Беларуси, так и с членами правительства российская сторона находится в постоянном и даже ежедневном контакте, все работают над улучшением взаимных отношений, насущными проблемами.

Михаил Мишустин:

Мы потихоньку восстанавливаем товарооборот. Растет цифра. К сожалению, падение было после коронавируса значительное, сейчас все это восстанавливается. Восстановим и воздушное сообщение, 30 апреля «Ласточка» должна из Москвы в Минск прийти, мы тоже все это приветствуем.

Премьер-министр России уверен, что, несмотря на сохраняющуюся проблематику вокруг коронавируса и появление новых штаммов COVID-19, совместные меры, включая производство вакцин, позволят защититься от вируса.

Михаил Мишустин:

Мне кажется, что наше взаимодействие в области промышленности, энергетики, транспорта, инфраструктуры, строительства очень активное. 2021-й год – это год России в Беларуси. Следующий год – Беларуси в России. И наши культурные связи, обмен деятелями культуры будет интенсифицирован. Мы подписали с Романом Александровичем программу. На этот год еще более обширные будут связи. Хочу поблагодарить вас за этот подход.