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Руммо: программа на будущую пятилетку создана, чтобы мы смогли ответить на существующие вызовы

14 декабря 2025 14:42
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Чем может гордиться Беларусь в сфере здравоохранения? Обсудили с гостем программы «Сенат», членом Совета Республики, директором научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии Олегом Руммо.

Руммо: программа на будущую пятилетку создана, чтобы мы смогли ответить на существующие вызовы-2

Виолетта Шаблинская, ведущая:
Уже на следующей неделе пройдет второе заседание VII Всебелорусского народного собрания. 19 декабря будет принята программа социально-экономического развития, которая определит дальнейшее развитие нашей страны на ближайшую пятилетку. Определены семь приоритетов, и как раз-таки один из них – это здравоохранение.

Вы уже неоднократно были делегатом форума, и ваш отец принимал участие в заседании Всебелорусского народного собрания. Какую роль и место Всебелорусское народное собрание играет в жизни нашей страны?

Руммо: программа на будущую пятилетку создана, чтобы мы смогли ответить на существующие вызовы-4

Олег Руммо, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по международным делам и национальной безопасности:
Давайте говорить о том, что когда-то I Всебелорусское народное собрание предопределило современную Беларусь, то государство, которое мы с вами видим, – независимое государство, в котором социальная политика или социальная ориентированность политики является не пустым словом. И во многом благодаря первому Всебелорусскому народному собранию нам удалось сохранить, сплотить страну и наметить вехи ее развития.

Руммо: программа на будущую пятилетку создана, чтобы мы смогли ответить на существующие вызовы-6

Олег Руммо:
Я думаю, что всем понятно, что мы сможем устоять, сохраниться как нация, как белорусы и сможем жить на своей земле так, как мы хотим, только в той ситуации, если у нас будет достаточно устойчивая и развивающаяся экономика.

Программа социально-экономического развития, которая, очевидно, будет принята на собрании, у меня как у делегата нет никаких сомнений... Она и создана для того, чтобы мы смогли ответить на те вызовы, которые существуют.

Подробности смотрите в видео.

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