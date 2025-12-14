Руммо: программа на будущую пятилетку создана, чтобы мы смогли ответить на существующие вызовы

Чем может гордиться Беларусь в сфере здравоохранения? Обсудили с гостем программы «Сенат», членом Совета Республики, директором научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии Олегом Руммо.

Виолетта Шаблинская, ведущая:

Уже на следующей неделе пройдет второе заседание VII Всебелорусского народного собрания. 19 декабря будет принята программа социально-экономического развития, которая определит дальнейшее развитие нашей страны на ближайшую пятилетку. Определены семь приоритетов, и как раз-таки один из них – это здравоохранение. Вы уже неоднократно были делегатом форума, и ваш отец принимал участие в заседании Всебелорусского народного собрания. Какую роль и место Всебелорусское народное собрание играет в жизни нашей страны?

Олег Руммо, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по международным делам и национальной безопасности:

Давайте говорить о том, что когда-то I Всебелорусское народное собрание предопределило современную Беларусь, то государство, которое мы с вами видим, – независимое государство, в котором социальная политика или социальная ориентированность политики является не пустым словом. И во многом благодаря первому Всебелорусскому народному собранию нам удалось сохранить, сплотить страну и наметить вехи ее развития.