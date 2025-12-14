О достижениях в области трансплантологии и рекордах белорусских врачей – интервью с Олегом Руммо

Чем может гордиться Беларусь в сфере здравоохранения? Обсудили с гостем программы «Сенат», членом Совета Республики, директором научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии Олегом Руммо. Виолетта Шаблинская, ведущая:

Президент не так давно собирал научную общественность и достаточно критично оценил работы ученых. А что в области медицины предлагают наши ученые и какие достижения вы бы отметили? Какие новые технологии осваивают белорусские медики?

Олег Руммо, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по международным делам и национальной безопасности:

Все научное сообщество ждало этого разговора, предельно откровенного, конкретного и на самом деле очень конструктивного. Беларусь – небольшая страна, и понятно, что заниматься большой наукой во всех направлениях, отраслях у нас просто нет ресурсов – ни человеческих, ни финансовых. У нас есть направления, где мы очень конкурентоспособны. И они были обозначены и главой государства, они были подтверждены в докладах тех людей, которые отвечают за развитие сферы. Слава богу, в медицине благодаря очень правильно принятым решениям объединить науку и практику, то есть создать республиканские научно-практические центры либо научно-практические центры, этот тренд был заложен достаточно давно.

Олег Руммо:

На примере центра, которым я руковожу, скажу, что у нас наукой занимаются практические врачи. Те люди, которые ежедневно работают и оказывают помощь по лечению пациентов, проводят операции, внедряя при этом и свои разработки, и те новейшие технологии, которые есть в мире. И если уже говорить о трансплантации, за которую я отвечаю перед всей страной, поскольку являюсь главным специалистом в этой области, за хирургию, то хочу сказать, что мы уже на протяжении 10 лет находимся в мировом топе по количеству операций. Осваиваем новые технологии. В ближайшее время будем использовать роботические технологии при лечении пациентов, которые нуждаются в трансплантации. Таким образом мы демонстрируем то, что белорусам по плечу решать очень серьезные, сложные задачи, которые стоят перед всем миром, но концентрируя ресурсы на определенном участке. И я думаю, что это был основной лейтмотив Президента, когда он проводил это собрание с научной общественностью, – результат. Виолетта Шаблинская:

Уже можно подвести итоги уходящего года. Какие достижения в области трансплантологии в 2025-м? Подводим итоги 2025 года! Олег Руммо вспомнил о главных достижениях врачей

Олег Руммо:

Первое и главное – это то, что в этом году, очевидно, мы выполним больше всего операций по трансплантации органов, чем мы выполняли когда-либо впредь. Уже выполнили больше 100 операций по трансплантации печени. Количество трансплантаций почки приближается к 350. 50 трансплантаций сердца, 7 трансплантаций легких на сегодня в стране выполнено. Это очень радует.

Олег Руммо:

Второе – буквально в конце лета мы пережили очень знакового пациента. Пациент приехал к нам из Узбекистана. Молодой парень был заражен при рождении вирусом иммунодефицита человека, имелась сердечная тяжелая патология и врожденная тяжело протекающая болезнь легких. Все это взвесив, собрав бригаду не только из представителей нашего центра, мы выполнили ему операцию по трансплантации легких. Операция прошла успешно. Молодой парень, 21 год, чувствует себя сейчас хорошо.

Олег Руммо:

Вообще было очень много локальных достижений, за каждым из которых стояла человеческая жизнь. Кого-то вылечили, где-то справились с инфекцией, где-то применили очень интересный, редкий маневр, который позволил избежать осложнений и спасти жизнь пациента. Это что касается трансплантации. Но центр живет не только трансплантацией, центр живет большой хирургией – хирургией печени, поджелудочной железы, пластической хирургией, хирургией, которая занимается реконструкцией и спасает людей после разнообразных внешних увечий. И в каждой из этих отраслей были определенные успехи, достижения, которые были тиражированы, с одной стороны, в стране, а с другой стороны, доложены на международных конгрессах и симпозиумах. Это тоже важно. Виолетта Шаблинская:

Вы как сенатор с многолетним стажем что видите в законодательном плане в отношении медицины, чего нам не хватает? Чего не хватает в законодательстве Беларуси в отношении медицины?

Олег Руммо:

Мы за годы независимости совершенствовали наше трансплантационное законодательство четыре раза. И каждый раз, когда мы предлагали ту или иную новеллу, которую включали в новую редакцию закона о трансплантации органов и тканей, все время думали наперед. На сегодня трансплантационное законодательство в Республике Беларусь – одно из самых прогрессивных в мире. Оно близко коррелирует с трансплантационным законодательством Бельгии, Швеции, Австрии и целого ряда стран, которые находятся в авангарде самых передовых мировых практик в области трансплантации органов и тканей. Мы сейчас работаем над Кодексом о здоровье и включаем в этот Кодекс все самые передовые достижения с учетом наших реалий, которые есть в Беларуси – это и стимулирование народа к здоровому образу жизни, это диспансеризация, это все, что связано с безопасностью оказания медицинских услуг, что связано с защитой пациента, но одновременной защитой медработников.

Олег Руммо:

Законы будут совершенствоваться, и они будут приводиться в соответствие с теми потребностями, которые есть в обществе. Более того, я считаю, что любой закон должен чуть-чуть, но опережать ситуацию, потому что он принимается не на год, не на два, не на три. Некоторые законы действуют пять и больше лет, некоторые еще больше, поэтому мы должны думать о том, что будет завтра. Виолетта Шаблинская:

Если говорить о деятельности Совета Республики и региональное развитие, это один из приоритетов деятельности сенаторов. Как мы можем оценить медицинское оснащение, медицинское обслуживание в регионах и могут ли жители, в том числе сельской местности, рассчитывать на те же сложные операции? Могут ли жители сельской местности рассчитывать на сложные операции?