Что удивило кенийцев во время визита в НПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии? Рассказал Олег Руммо

Чем может гордиться Беларусь в сфере здравоохранения? Обсудили с гостем программы «Сенат», членом Совета Республики, директором научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии Олегом Руммо. Виолетта Шаблинская, ведущая:

В Совете Республики неделя началась с международной повестки, с визита парламентской делегации Кении. Гости посетили и ваш центр. Какие наши технологии и наш опыт был интересен кенийцам? И в целом как складывается сейчас международное сотрудничество в медицине?

Олег Руммо, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по международным делам и национальной безопасности:

Кенийцам интересен наш опыт ввиду того, что Беларусь – это страна, которая сохранила все лучшее, что было сделано и создано в Советском Союзе. Не просто сохранила, а еще и приумножила. И это яркий пример того, как реализация действительно социальной политики, реализация принципов, которые были заложены при Советском Союзе, дают свой результат.