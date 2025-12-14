Что удивило кенийцев во время визита в НПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии? Рассказал Олег Руммо
Чем может гордиться Беларусь в сфере здравоохранения? Обсудили с гостем программы «Сенат», членом Совета Республики, директором научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии Олегом Руммо.
Виолетта Шаблинская, ведущая:
В Совете Республики неделя началась с международной повестки, с визита парламентской делегации Кении. Гости посетили и ваш центр. Какие наши технологии и наш опыт был интересен кенийцам? И в целом как складывается сейчас международное сотрудничество в медицине?
Олег Руммо, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по международным делам и национальной безопасности:
Кенийцам интересен наш опыт ввиду того, что Беларусь – это страна, которая сохранила все лучшее, что было сделано и создано в Советском Союзе. Не просто сохранила, а еще и приумножила. И это яркий пример того, как реализация действительно социальной политики, реализация принципов, которые были заложены при Советском Союзе, дают свой результат.
Олег Руммо:
Самое важное – это не только то, что этот уровень есть, а самое важное, что этот уровень доступен и абсолютно бесплатен для жителей нашей страны. Это, пожалуй, было самым главным, что не просто удивило, а потрясло наших кенийских коллег. И то, что они бы видели в идеале.
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