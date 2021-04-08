Гендиректор «Белавиа»: летний период для белорусов удастся, большинство направлений будут открыты

Есть надежды, что мир выйдет из коронавирусной спячки и уже к сезону отпусков, летом, для туристов откроется авиасообщение с некоторыми европейскими странами.

Игорь Чергинец, генеральный директор авиакомпании «Белавиа»:

Летний период отдыха, он для нас, для белорусов, удастся, большинство направлений будут открыты. Если мы говорим о солнце, о море, это Турция, Египет, Черногория, Албания, Болгария, надеемся на Грецию, ряд других направлений. По регулярным направлениям это и Кипр, и Грузия, и, я надеюсь, Украина, Одесса, что восстановится уровень нормальный по пандемии, и мы сможем там отдохнуть.