Он работает в «Белавиа» 33 года. Что думает пилот о новом Boeing 737-8 MAX?

Новости Беларуси. Олег Салтовский за штурвалом воздушных судов уже 33 года. У опытного пилота 18 тысяч часов налета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гордится, что в трудовой книжке – единственное место работы. Boeing 737-8 MAX доволен.

Олег Салтовский, командир авиационного отряда авиакомпании «Белавия»:

Это исторический шаг, мы ждали три года получить этот самолет. Очень сильно готовились к этому, проходили тесты независимые с западными инструкторами, турецкими, голландскими, американскими. И вот мы своими силами – три пилота – пригнали его в Минск.