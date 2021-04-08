Он работает в «Белавиа» 33 года. Что думает пилот о новом Boeing 737-8 MAX?

Новости Беларуси. Олег Салтовский за штурвалом воздушных судов уже 33 года. У опытного пилота 18 тысяч часов налета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Олег Салтовский за штурвалом воздушных судов уже 33 года. У опытного пилота 18 тысяч часов налета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Гордится, что в трудовой книжке – единственное место работы. Boeing 737-8 MAX доволен.
Олег Салтовский, командир авиационного отряда авиакомпании «Белавия»:
Это исторический шаг, мы ждали три года получить этот самолет. Очень сильно готовились к этому, проходили тесты независимые с западными инструкторами, турецкими, голландскими, американскими. И вот мы своими силами – три пилота – пригнали его в Минск.
Мы счастливы, ощущения самые лучшие. Хорошая устойчивость, управляемость, расход топлива на 10 % меньше, чем у меньшего собрата предыдущей серии. Прекрасно, авионика, кондиционирование, другие системы. Все, конечно, это уже нынешнее десятилетие, может даже будущее, задаваться тон будет.