«Самое лучшее решение – это вакцинация всего населения». В Брестской области уже привились от коронавируса 15 тысяч человек

Новости Беларуси. В Брестской области приступили к вакцинации новой группы риска заражения COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С заботой о самых уязвимых – это пожилые люди старше 61 года и те пациенты, которые имеют ряд хронических заболеваний. Первые 15 тысяч доз китайской и российской вакцины в регионе уже использовали, сегодня в медучреждения поступает такая же по объему новая партия «Спутник V». Репортаж Кристины Протосовицкой.

Зоя Лончук, медсестра поликлиники № 6 Бреста:

Потренировались, поэтому пришлось быстро научиться работать.

Медперсонал в период пандемии привык учиться всему с нуля. Вот и медицинская сестра Зоя Лончук до этого никогда не работала с прививочным профилем. Но особое время требует решительных действий. Здесь уже успели освоить и китайскую, и российскую вакцину. Главное различие – в хранении. В одном случае это привычный +2°С, а в другом – сложная термическая цепочка и -27°С.

Зоя Лончук:

Мы доставляем ее сюда, в морозильную камеру. Она должна красивенько вся стоять, с узорчиком каждая упаковочка. Это все надо быстро выполнять, чтобы нигде никаких заемов не случалось.

В шестой поликлинике Бреста оборудовали отдельный антиковидный кабинет – через него прошли уже 600 человек. Здесь стартует третий этап вакцинации. Для них это укол спасения, иначе и не скажешь. Группа риска – пожилые люди старше 61 и те, кто имеет, как говорят в народе, «букет» болезней. Продавец из Бреста Татьяна Кочурко решила не ждать. Контакт первого уровня – признается, чудом не заразилась. После карантина, не задумываясь, записалась на прививку.

Татьяна Кочурко, жительница Бреста:

Да, я попадаю в группу риска. Но, как говорится, у женщин возраст можно не спрашивать. Поэтому я как жена, мама и бабушка хочу быть здорова. Внучке 2,5 годика, она очень хочет посещать кафешки детские, парки, карусели, а мы ей на данный момент в этом отказывали.

Прежде чем получить инъекцию, пациент проходит осмотр у терапевта. Противопоказаний немного, но они все же есть. Повышенная температура, вирусное недомогание или острая фаза хронических заболеваний. Тогда визит придется отложить. Побочное действие случается крайне редко.

Елена Дашевич, заведующая отделением поликлиники № 6 Бреста:

По своему терапевтическому отделению можно сказать, что были единичные случаи повышения у пациентов температуры, незначительного повышения. Это субфебрильная температура до 38 градусов, которая беспокоила их обычно в течение дня, и на следующий день пациенты шли на работу. Но таких случаев очень-очень мало.

В брестском регионе уже привились 15 тысяч человек. В первую очередь это медики, педагоги, социальные работники и постояльцы домов-интернатов. Новая партия вакцины, которая поступила в медучреждения на днях, вдвое увеличит число защищенных.

Анатолий Седун, житель Бреста:

Я считаю, самое лучшее решение – это вакцинация всего населения. Чтобы все наши люди были здоровые, живые и в безопасности.

Записаться на прививку просто: либо позвонить в кол-центр поликлиники, либо заполнить простую форму на сайте. Бесплатно вакцинацию скоро пройдут работники общепита, торговли и коммунальных служб. А дальше на платной основе все желающие.