«Главная задача – не сидеть сложа руки». Посмотрите, как в Могилёве пенсионеры сбрасывают лишний вес и садятся на шпагат

Новости Беларуси. Могилевские пенсионеры на заслуженном отдыхе сбрасывают лишний вес, садятся на шпагат и молодеют на глазах. Секрет таких преображений – активный образ жизни. Сразу три команды золотого возраста в Могилеве приняли участие в городском спортивном празднике «В ритме здоровья», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как в почтенных годах победить хандру и получать от жизни радость и удовольствие, расскажет Юлия Мычка.

И чтоб продлить свои года, вы улыбайтесь, господа!

Могилевские пенсионеры с самого утра на ногах. Сменив туфли на кроссовки, самые активные могилевчане в золотой поре уже через несколько минут сразятся в меткости и смекалке и покажут свою спортивную форму.

Татьяна Тарасенко, жительница Могилева:

Главная задача у пенсионеров – не сидеть сложа руки. И с молодежью, и в спорте, и помогать, и подсказывать. И своим примером, именно примером, двигать молодежь.

Пенсионный период творит с могилевчанами настоящие чудеса. Например, эти три женщины на шпагат сели только на заслуженном отдыхе, до этого спортом не увлекались вообще. Тамара Осмаловская физкультурой занимается четыре раза в неделю, и вот результат: своего бывшего начальника кадров коллеги не узнают на улице.

Тамара Осмаловская, жительница Могилева:

Я всегда в настроении, я всегда улыбаюсь, меня встречают мои знакомые и говорят: «Как ты хорошо выглядишь». А я их зову с собой – только спорт и занятие здоровьем дали мне такой результат.

Участников этих соревнований объединяет одно: все они систематически занимаются спортом со специалистами могилевских центров социального обслуживания населения. Пенсионерам предлагают солидный список подвижных увлечений: от йоги и скандинавской ходьбы до экстравагантных танцев. Во время пандемии, чтобы подопечные не теряли форму, занятия спортом продолжались онлайн. В обычной жизни у могилевских пенсионеров возможность выйти в люди есть каждую неделю.

Екатерина Жарикова, заведующая отделением центра соцобслуживания населения Октябрьского района Могилева:

Мы делаем все возможное, чтобы жизнь могилевских пенсионеров была не скучна, поэтому мы организовываем всяческие мероприятия спортивные, концерты. Стараемся разнообразить их досуг.

Для многих из них пенсия стала настоящим испытанием. Жизнь без будильника, признаются пенсионеры, расслабляет, и здесь важно вовремя убежать от наступающей на пятки лени.

Анна Жукова, жительница Могилева:

Я могу утром поднять себя, простыми словами говоря, за шкварник, отвезти в зал, получить удовольствие от всех спортивных упражнений, которые дает нам инструктор. И потом идешь радостный, что победил себя, победил свою лень.

Юлия Мычка, корреспондент:

Для того чтобы такой эмоциональный спорт принес только пользу и не навредил, каждый конкурс продумывали до мелочей. И пусть говорят, что главное – это участие, каждая из этих команд хочет прийти к победе.

Удача улыбнулась команде ветеранов Октябрьского района Могилева. Но заряд положительных эмоций честно разделили на всех.