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«Главная задача – не сидеть сложа руки». Посмотрите, как в Могилёве пенсионеры сбрасывают лишний вес и садятся на шпагат

08 апреля 2021 18:08
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Новости Беларуси. Могилевские пенсионеры на заслуженном отдыхе сбрасывают лишний вес, садятся на шпагат и молодеют на глазах. Секрет таких преображений – активный образ жизни. Сразу три команды золотого возраста в Могилеве приняли участие в городском спортивном празднике «В ритме здоровья», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как в почтенных годах победить хандру и получать от жизни радость и удовольствие, расскажет Юлия Мычка.

«Главная задача – не сидеть сложа руки». Посмотрите, как в Могилёве пенсионеры сбрасывают лишний вес и садятся на шпагат-1

И чтоб продлить свои года, вы улыбайтесь, господа!

«Главная задача – не сидеть сложа руки». Посмотрите, как в Могилёве пенсионеры сбрасывают лишний вес и садятся на шпагат-3

Могилевские пенсионеры с самого утра на ногах. Сменив туфли на кроссовки, самые активные могилевчане в золотой поре уже через несколько минут сразятся в меткости и смекалке и покажут свою спортивную форму.

«Главная задача – не сидеть сложа руки». Посмотрите, как в Могилёве пенсионеры сбрасывают лишний вес и садятся на шпагат-5

Татьяна Тарасенко, жительница Могилева:
Главная задача у пенсионеров – не сидеть сложа руки. И с молодежью, и в спорте, и помогать, и подсказывать. И своим примером, именно примером, двигать молодежь.

«Главная задача – не сидеть сложа руки». Посмотрите, как в Могилёве пенсионеры сбрасывают лишний вес и садятся на шпагат-7

Пенсионный период творит с могилевчанами настоящие чудеса. Например, эти три женщины на шпагат сели только на заслуженном отдыхе, до этого спортом не увлекались вообще. Тамара Осмаловская физкультурой занимается четыре раза в неделю, и вот результат: своего бывшего начальника кадров коллеги не узнают на улице.

«Главная задача – не сидеть сложа руки». Посмотрите, как в Могилёве пенсионеры сбрасывают лишний вес и садятся на шпагат-9

Тамара Осмаловская, жительница Могилева:
Я всегда в настроении, я всегда улыбаюсь, меня встречают мои знакомые и говорят: «Как ты хорошо выглядишь». А я их зову с собой – только спорт и занятие здоровьем дали мне такой результат.

«Главная задача – не сидеть сложа руки». Посмотрите, как в Могилёве пенсионеры сбрасывают лишний вес и садятся на шпагат-11

Участников этих соревнований объединяет одно: все они систематически занимаются спортом со специалистами могилевских центров социального обслуживания населения. Пенсионерам предлагают солидный список подвижных увлечений: от йоги и скандинавской ходьбы до экстравагантных танцев. Во время пандемии, чтобы подопечные не теряли форму, занятия спортом продолжались онлайн. В обычной жизни у могилевских пенсионеров возможность выйти в люди есть каждую неделю.

«Главная задача – не сидеть сложа руки». Посмотрите, как в Могилёве пенсионеры сбрасывают лишний вес и садятся на шпагат-13

Екатерина Жарикова, заведующая отделением центра соцобслуживания населения Октябрьского района Могилева:
Мы делаем все возможное, чтобы жизнь могилевских пенсионеров была не скучна, поэтому мы организовываем всяческие мероприятия спортивные, концерты. Стараемся разнообразить их досуг.

«Главная задача – не сидеть сложа руки». Посмотрите, как в Могилёве пенсионеры сбрасывают лишний вес и садятся на шпагат-15

Для многих из них пенсия стала настоящим испытанием. Жизнь без будильника, признаются пенсионеры, расслабляет, и здесь важно вовремя убежать от наступающей на пятки лени.

«Главная задача – не сидеть сложа руки». Посмотрите, как в Могилёве пенсионеры сбрасывают лишний вес и садятся на шпагат-17

Анна Жукова, жительница Могилева:
Я могу утром поднять себя, простыми словами говоря, за шкварник, отвезти в зал, получить удовольствие от всех спортивных упражнений, которые дает нам инструктор. И потом идешь радостный, что победил себя, победил свою лень.

«Главная задача – не сидеть сложа руки». Посмотрите, как в Могилёве пенсионеры сбрасывают лишний вес и садятся на шпагат-19

Юлия Мычка, корреспондент:
Для того чтобы такой эмоциональный спорт принес только пользу и не навредил, каждый конкурс продумывали до мелочей. И пусть говорят, что главное – это участие, каждая из этих команд хочет прийти к победе.

«Главная задача – не сидеть сложа руки». Посмотрите, как в Могилёве пенсионеры сбрасывают лишний вес и садятся на шпагат-21

Удача улыбнулась команде ветеранов Октябрьского района Могилева. Но заряд положительных эмоций честно разделили на всех.

«Главная задача – не сидеть сложа руки». Посмотрите, как в Могилёве пенсионеры сбрасывают лишний вес и садятся на шпагат-23

Антонина Великанова, жительница Могилева:
Очень жаль, что мы не победители, мы рассчитывали ну хотя бы на второе место, но эмоции зашкаливают. Мы счастливы, что мы тут собрались.

# Пенсионеры # Юлия Мычка

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