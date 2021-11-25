Гендиректор «Беларусьфильма»: почему армия стала лучшими воспоминаниями юности и из-за чего он не смог стать певцом?

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Владимир Карачевский, генеральный директор РУП «Национальная киностудия «Беларусьфильм». Юлия Артюх, СТВ:

Очень много информации о работе, творчестве и очень мало о семье. Хотелось бы поговорить об этом. Почему так сложилось, что у такого публичного человека так мало информации в открытом доступе о семье? «Я постарался свою семью, личную жизнь уберечь от негатива максимально»

Владимир Карачевский, генеральный директор РУП «Национальная киностудия «Беларусьфильм»:

Публичность нужна больше для работы. А самое дорогое, что у тебя есть, самые дорогие люди, их надо оберегать от лишних взглядов, своих проблем, завистливых людей, недоброжелателей. Публичность – это не только некие амбиции, потешить, что ты чего-то добился и на тебя смотрят. Это еще большое количество людей, которые не всегда с хорошими мыслями смотрят на тебя. Поэтому я постарался свою семью, личную жизнь уберечь от негатива максимально. Юлия Артюх:

Счастье любит тишину, правильно? Владимир Карачевский:

Конечно. Счастье, как и деньги, любит тишину. Кроме того, это слишком личное. Пусть оно останется со мной. Хочется родных и близких уберечь от этого. Юлия Артюх:

Я немножко проговорю, а вы в меру возможности расскажете. Росли вы в Кричеве. Владимир Карачевский:

Учился четыре года в Могилевском музыкальном училище, жил в общежитии. Юлия Артюх:

А от кого любовь к музыке? Как Владимир Карачевский воплотил мечту родителей?

Владимир Карачевский:

От обоих родителей. Мама у меня поющая, все ее родственники любили петь. Когда собиралась компания, могли сесть, петь белорусские, русские, украинские песни, многоголосье. Отец всю жизнь мечтал научиться играть на баяне. Он даже купил себе баян. На баяне не очень получилось. Немножко научился на гармошке. Хотя слуха он не имеет, но была мечта. Юлия Артюх:

А вы на чем играли? Владимир Карачевский:

Я играл на баяне. По первой профессии я преподаватель по классу баяна, артист, руководитель самодеятельного оркестра. В моем первом дипломе есть такая специальность. Юлия Артюх:

Папину мечту воплотили, получается. Владимир Карачевский:

Родителей. Мама тоже очень хотела, потому что всегда считала, что музыканты, баянисты – это очень успешные люди, преподаватели в музыкальной школе, обязательно всегда были востребованы. Масса работы, он ездит на машине «Жигули», «Москвич». Плюс я вообще любил музыку. Уже в третьем классе музыкальной школы я подбирал по слуху и на всех домашних праздниках мог подыграть любую песню, даже сам себе аккомпанировал. Когда учился в общеобразовательной школе, выступал на мероприятиях, концертах. Меня даже прозвали «солдат молоденький», потому что одна из песен, с которой я выступал была из репертуара ансамбля песни и пляски «Солдат молоденький в пилотке новенькой». Юлия Артюх:

А сами не писали тексты, музыку? Владимир Карачевский:

Нет, в детстве таких попыток не было, тяги не было к написанию, хотя очень любил читать художественную литературу. У меня книги были везде – под кроватью, в туалете, под подушкой. При любом удобном случае книга для меня была одним из главных развлечений. Я был записан в три библиотеки. Хотя, как любые мальчишки, находил при этом время, чтобы поиграть на улице, погонять на велосипеде, поиграть в войнушку. Было нормальное детство советского ребенка. Юлия Артюх:

Как сложилась судьба после музыкального училища? Армия – это одни из самых светлых мгновений моей юности

Владимир Карачевский:

После училища я должен был распределиться. Меня распределили в один из районов Могилевской области, но я так и не доехал до этого места, потому что через пять дней после получения диплома я ушел служить в Вооруженные Силы Советской Союза. Я попал в военный оркестр Днепровской Краснознаменной ордена Кутузова и Суворова танковой дивизии. Эта дивизия располагалась в Бобруйске. Там находился штаб армии, было много частей. В том числе и наша танковая дивизия. Как при любой крупной воинской части, всегда есть духовой оркестр. Обязательно в каждом оркестре была традиция – должны хотя бы 1-2 баяниста находиться, потому что это люди универсальные, они могут научиться играть на любом инструменте. У нас развит гармонический, мелодический слух. Он потом может играть в ансамбле, аккомпанировать при разучивании строевой песни. Юлия Артюх:

Служить вам нравилось? Владимир Карачевский:

Да. Во-первых, я никогда не жалею, что служил в армии. Это хорошая школа, и я против того, чтобы молодые люди отказывались от службы в армии. Юлия Артюх:

Сколько лет вы служили? Владимир Карачевский:

Два года. Это была советская армия, у меня среди друзей были и украинцы, и чеченцы, и грузины, и казахи, и узбеки. Наша казарма находилась на втором этаже, на первом был батальон связи, и среди наших друзей были все, кто угодно. Меня стриг казах, общались с чеченцем, который мог прибежать, сказать: Володя, послушай, мне привезли посылку, давай попробуем, что там мне прислали. Я считаю, это одни из самых светлых мгновений моей юности, становления как мужчины.

Юлия Артюх:

Хорошая школа жизни. А что было после армии? Без высшего образования его не хотели брать на работу ни в одно музыкальное училище Минска Владимир Карачевский:

После армии захотелось самостоятельной жизни. Я познакомился со своей первой женой, которая была минчанкой. Я таким образом с 1991 года прописался в Минске. Будучи 20-летним молодым мужем пытался поступить в БГУ. Так как не получилось, я остался жить в Минске, и надо было трудоустраиваться. С учетом того, что у меня не было высшего образования, а только среднее специальное, не всякое музыкальное учреждение Минска хотело меня брать. Процветал некий снобизм: ай, у вас нет высшего образования, у нас все с высшим образованием, вы молодой специалист, мы не хотим вас брать. И я обратился в управление образования Первомайского района, и мне предложили пойти работать учителем музыки, пения в Среднюю школу № 45, которая находится в Уручье. Это были очень счастливые, интересные мгновения. Это мое первое рабочее место. Юлия Артюх:

Сколько вы там проработали? «Я придумывал нестандартные концерты, у меня крутились старшеклассники»

Владимир Карачевский:

Я проработал около трех лет. После того меня пригласили работать в гимназию на улице Седых – белорусскоязычная гимназия с эстетическим уклоном. Я там работал учителем музыки, руководителем творческих коллективов – эстрадная шоу-группа, театр эстрадных миниатюр. Кроме того, в 1994 году я поступил в университет культуры на факультет режиссуры народных обрядов и праздников. Эту профессию я открыл для себя случайно. Работая в школе. Мне всегда надо было больше, чем остальным. Я придумывал нестандартные концерты, у меня крутились старшеклассники, мы с ними придумывали необычные сценки, миниатюры. У меня даже был коллектив, который назывался «Бригада СОС» – бригада спасения от скуки. Юлия Артюх:

А как сами начали выступать? «Произошло несмыкание связок, и я длительный период, месяца четыре, не мог петь»

Владимир Карачевский:

Всю жизнь мне нравилось петь – в музыкальной школе, училище, армии. В армии еще играл в военном ансамбле, мы играли на вечерах, новогодних балах и тому подобное. Юлия Артюх:

Вы же выступали и на открытых площадках Владимир Карачевский:

В дальнейшем так получилось, что в Минске, уже работая в школе, гимназии, меня начали приглашать как артиста, потому что проявил себя в концертах. Начали приглашать все чаще и чаще, и я начал формировать репертуар, потом брать уроки вокала. Как мне сказали, есть потенциал певца. Юлия Артюх:

Почему не сложилась карьера певца? Владимир Карачевский:

Я действительно много выступал на разного рода мероприятиях, концертах. Но у меня было слабое место – это горло. Я в детстве очень много болел ангиной, и это нестабильная часть моего организма. Я эксплуатировал ее безбожно. Произошел такой сбой, это был 2001 год, когда я даже ушел на вольные хлеба. Ушел со всех работ, начал вести самостоятельный образ жизни, как сейчас говорят, фрилансер. Зарабатывал сам на себя. Выступал, организовывал, потому что помимо музыкального образования у меня есть еще образование режиссера концертов, праздников. В конце 1990-х – начале 2000-х я еще выступал часто как режиссер различного рода программ. Имел возможность зарабатывать разными способами. А в 2001 году, поработав на большом количестве мероприятий, выйдя на концертную площадку возле Дворца Республики, 2 января, до сих пор помню. Я начал выступать. И на середине песни у меня произошло несмыкание связок. Я никогда не пел в плюс на таких концертах – только когда была запись либо телевизионный формат. А на концертах живьем. Произошло несмыкание связок, и я длительный период, месяца четыре, не мог петь. Связки очень быстро садились, я ходил к фониатру. Юлия Артюх:

Очень переживали по этому поводу? Владимир Карачевский:

Переживал, потому что была мечта. Вырос из прежних работ, было желание стать профессиональным певцом. Но сделали такое заключение. Что петь можно, но очень опасно. В любой момент связки могут вас подвести. Юлия Артюх:

Сейчас поете? Может, дома, в кругу друзей? Владимир Карачевский:

Очень редко. Сейчас просто времени нет. В какую эпоху хотел бы жить гендиректор «Беларусьфильма»?