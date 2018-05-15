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Где в парке Янки Купалы остался фундамент бань 30-ых годов?

15 мая 2018 13:55
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Новости Беларуси. О парке Янки Купалы в Минске рассказали в программе «Минск и минчане».  

Янка Купала, когда рыбачил на Свислочи, рядом со своим домом, любил погреться вечерком у костра, и часто приговаривал: «Горячо, как в бане Плавского!».

Где в парке Янки Купалы остался фундамент бань 30-ых годов?-1

Павел Королёв, ведущий научный сотрудник Государственного литературного музея Янки Купалы, экскурсовод:
Перед нами фундамент бань. Назывались бани Плавского – это был владелец этого комплекса.

Где в парке Янки Купалы остался фундамент бань 30-ых годов?-4

Это было двухэтажное кирпичное здание, очень большое, которое даже перестояло войну.

И уже после войны в 50-ых годах его снесли, к сожалению.

Где в парке Янки Купалы остался фундамент бань 30-ых годов?-7

По воспоминаниям, эти бани часто посещал Янка Купала.

Где в парке Янки Купалы остался фундамент бань 30-ых годов?-10

Приходили поэты, писатели. Пимен Панченко оставил воспоминания, где писал: «Мы, писатели, чаще, чем в том была потребность, ходили в эту баню».

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# Достопримечательности Минска # общество # Павел Королев

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