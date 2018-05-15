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Перед началом летнего оздоровительного сезона сотрудники МЧС проводят мониторинг мест детского отдыха

15 мая 2018 13:41
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Новости Беларуси. Чтобы избежать беды, сотрудники МЧС перед началом летнего оздоровительного сезона проводят мониторинг мест детского отдыха, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. 

Перед началом летнего оздоровительного сезона сотрудники МЧС проводят мониторинг мест детского отдыха -1

Спасатели проверяют состояние противопожарной защиты помещений, наличие огнетушителей и пожарных извещателей. А также обращают внимание на план эвакуации.

Перед началом летнего оздоровительного сезона сотрудники МЧС проводят мониторинг мест детского отдыха -4

Перед началом летнего оздоровительного сезона сотрудники МЧС проводят мониторинг мест детского отдыха -6

Сергей Тривога, исполняющий обязанности руководителя Солигорского городского и районного отдела по чрезвычайным ситуациям:
Впоследствии мы также будем приезжать в гости к отдыхающим детям в рамках акции «Каникулы без дыма и огня», будем демонстрировать здесь технику, проводить конкурсы, различные развлекательные мероприятия, направленные на пропаганду безопасности и обучение нашего подрастающего поколения пожарной безопасности.

Перед началом летнего оздоровительного сезона сотрудники МЧС проводят мониторинг мест детского отдыха -8

Перед началом летнего оздоровительного сезона сотрудники МЧС проводят мониторинг мест детского отдыха -10

В последние недели мая спасатели проводят инструктаж по безопасности для сотрудников лагерей. А уже 2 июня для тысяч детей Минской области начнется первая летняя смена.

# МЧС Беларуси # общество # Сергей Тривога # Фотофакт

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