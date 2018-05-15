Перед началом летнего оздоровительного сезона сотрудники МЧС проводят мониторинг мест детского отдыха

Новости Беларуси. Чтобы избежать беды, сотрудники МЧС перед началом летнего оздоровительного сезона проводят мониторинг мест детского отдыха, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Спасатели проверяют состояние противопожарной защиты помещений, наличие огнетушителей и пожарных извещателей. А также обращают внимание на план эвакуации.

Сергей Тривога, исполняющий обязанности руководителя Солигорского городского и районного отдела по чрезвычайным ситуациям:

Впоследствии мы также будем приезжать в гости к отдыхающим детям в рамках акции «Каникулы без дыма и огня», будем демонстрировать здесь технику, проводить конкурсы, различные развлекательные мероприятия, направленные на пропаганду безопасности и обучение нашего подрастающего поколения пожарной безопасности.