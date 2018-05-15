«Мы его называем дочкой Купаловского тополя»: где в Минске любимое дерево Янки Купалы?

Любимый тополь поэта чудом пережил войну, но не выдержал сильной грозы.

Новости Беларуси. О парке Янки Купалы в Минске рассказали в программе «Минск и минчане» .

Павел Королёв, ведущий научный сотрудник Государственного литературного музея Янки Купалы, экскурсовод: Племянница Янки Купалы Ядвига Юлиановна взяла маленькую веточку, посадила рядом. И с 60-ых годов выросло новое дерево – большое, которое мы называем дочкой Купаловского тополя.

Однако родственникам удалось воскресить память о народном поэте.

Говорят, что это дерево раньше могло предсказывать паводки. Минск часто топило – в 1929, 1931 годах.

За несколько дней перед такими потопами дерево начинало трещать.

Янка Купала тогда прятал свою библиотеку на самый верх, на чердак.