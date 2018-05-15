Деревья и камни, видевшие Купалу: экскурсия по одноимённому парку в Минске

Современный музей имени Янки Купалы размещён примерно на том же месте, где когда-то стоял дом поэта.

Здание сгорело на 3-й день войны – 24 июня 1941 года. Тогда после страшной бомбардировки от деревянной застройки остался лишь пепел. Музей в честь классика открыли в 60-ые годы, а первым директором стала Владислава Францевна Луцевич – вдова Янки Купалы.

«Мы его называем дочкой Купаловского тополя»: где в Минске любимое дерево Янки Купалы? Янка Купала в душе был садовником, он обожал выращивать цветы, с удовольствием ухаживал за розами и сиренью. Этот камень, хоть и появился здесь в наше время, напоминает бывший вход на территорию сада.

Возле калитки часто можно было встретить Бенигну Ивановну – маму Янки Купалы. Люди вспоминают, что она часто «крышыла крышыны» – готовила вкусный картофельный суп с салом и мясом.

Где в парке Янки Купалы остался фундамент бань 30-ых годов? Этот памятный камень появился здесь совсем недавно, и многие прохожие, и велосипедисты даже не представляют, какая история с ним связана.

Именно здесь во времена поэта находились несколько домов братьев Луцкевичей. Один из них – Стефан Луцкевич – был замечательным доктором. Павел Королёв, ведущий научный сотрудник Государственного литературного музея Янки Купалы, экскурсовод:

Интересная особенность: в годы сталинских репрессий, в 1930 году, 20 ноября Янка Купала делает попытку самоубийства в своём доме. Он наносит себе несколько ножевых ранений. Мама поэта бежит быстро именно сюда, к домам Луцкевичей. Просит, чтобы доктор Стефан Луцкевич, третий брат оказал Янке Купале первую медицинскую помощь. «Интересно, что мальчик выловил дерево в Свислочи»: в парке Янки Купалы сохранился тополь 30-ых годов

Интересно, что у подножия памятника песняру, на месте папоротника, планировали разместить маленький фонтан, но не случилось. Зато в 1972 году открыли поэтичный фонтан «Венок».

На Купалье девушки бросают венки в воду.