Деревья и камни, видевшие Купалу: экскурсия по одноимённому парку в Минске

Новости Беларуси. О парке Янки Купалы в Минске рассказали в программе «Минск и минчане».
«Петрусь Бровка говорил, что когда проходит около этого памятника, ему кажется, что звучит голос Янки Купалы»
Новости Беларуси. О парке Янки Купалы в Минске рассказали в программе «Минск и минчане».
«Петрусь Бровка говорил, что когда проходит около этого памятника, ему кажется, что звучит голос Янки Купалы»
Современный музей имени Янки Купалы размещён примерно на том же месте, где когда-то стоял дом поэта.
Здание сгорело на 3-й день войны – 24 июня 1941 года.
Тогда после страшной бомбардировки от деревянной застройки остался лишь пепел. Музей в честь классика открыли в 60-ые годы, а первым директором стала Владислава Францевна Луцевич – вдова Янки Купалы.
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Янка Купала в душе был садовником, он обожал выращивать цветы, с удовольствием ухаживал за розами и сиренью. Этот камень, хоть и появился здесь в наше время, напоминает бывший вход на территорию сада.
Возле калитки часто можно было встретить Бенигну Ивановну – маму Янки Купалы.
Люди вспоминают, что она часто «крышыла крышыны» – готовила вкусный картофельный суп с салом и мясом.
Где в парке Янки Купалы остался фундамент бань 30-ых годов?
Этот памятный камень появился здесь совсем недавно, и многие прохожие, и велосипедисты даже не представляют, какая история с ним связана.
Именно здесь во времена поэта находились несколько домов братьев Луцкевичей.
Один из них – Стефан Луцкевич – был замечательным доктором.
Павел Королёв, ведущий научный сотрудник Государственного литературного музея Янки Купалы, экскурсовод:
Интересная особенность: в годы сталинских репрессий, в 1930 году, 20 ноября Янка Купала делает попытку самоубийства в своём доме.
Он наносит себе несколько ножевых ранений.
Мама поэта бежит быстро именно сюда, к домам Луцкевичей. Просит, чтобы доктор Стефан Луцкевич, третий брат оказал Янке Купале первую медицинскую помощь.
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Интересно, что у подножия памятника песняру, на месте папоротника, планировали разместить маленький фонтан, но не случилось. Зато в 1972 году открыли поэтичный фонтан «Венок».
На Купалье девушки бросают венки в воду.
Павел Королёв:
Тема Купалья – очень значительная в творчестве Купалы. И сам псевдоним поэт взял в честь этого праздника. Интересно, что фонтан на этом месте был ещё в 50-ых годах, он выглядел по-другому. В то время парк также назывался по-другому – парк 30-летия БССР.
В 1962 году он был переименован в парк Янки Купалы.
Самое время для прогулок и экскурсий по столичным паркам, в это время года они особенно прекрасны.