«Петрусь Бровка говорил, что когда проходит около этого памятника, ему кажется, что звучит голос Янки Купалы»

Здесь можно спрятаться от солнца и отдохнуть в тени вековых деревьев. Парк имени Янки Купалы – глоток свежего воздуха, зелёный оазис среди магистралей.

Трудно представить, что до Великой Отечественной войны эта территория была целиком застроена деревянными домиками, в одном из которых жил белорусский песняр. Тогда Янка Купала и представить не мог, что пройдёт время, и на месте застройки зазеленеют высокие аллеи, и именно здесь в 1972 году поставят ему памятник.

Павел Королёв, ведущий научный сотрудник Государственного литературного музея Янки Купалы, экскурсовод:

Памятник представляет собой Купалу, который вышел на пригорок, смотрит вдаль, а внизу находится «папараць-кветка», которую сам поэт нашёл.

Когда-то этот памятник открывал друг поэта – известный поэт Петрусь Бровка.

Они были близкими друзьями. И после Петрусь Бровка говорил, что когда проходит около этого памятника, ему всё кажется, что где-то звучит голос Янки Купалы, который говорит: «Петрусёк, давно тебя не видел, иди скорее ко мне, к моему дому, в гости.