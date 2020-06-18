Прямой эфир

Совет Республики начал серию стримов. Задать вопросы может любой интернет-пользователь

18 июня 2020 07:48
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Новости Беларуси. В дополнение к традиционным прямым телефонным линиям и личным приемам граждан в Совете Республики практикуют новую форму общения – через сеть интернет, сообщили в программе Новости «24 часа».

Короткие стримы – простой, но эффективный способ услышать проблемы людей на местах.

Совет Республики начал серию стримов. Задать вопросы может любой интернет-пользователь-1

Добрый вечер или добрый день, уважаемые зрители! Мы начинаем серию коротких стримов.

Совет Республики начал серию стримов. Задать вопросы может любой интернет-пользователь-4

Стримы, как правило, будут по 15-20 минут. Задать вопросы может любой интернет-пользователь. Общение проходит вечером в нерабочее время. Первый прямой эфир был ознакомительным, потому вопросы были общего плана. В дальнейшем стримы планируют делать тематическими – от проблем ЖКХ до развития отдельных регионов страны. Это особенно важно, учитывая, что заместитель председателя Совета Республики Анатолий Исаченко по решению главы государства назначен национальным координатором по Целям устойчивого развития.

Совет Республики начал серию стримов. Задать вопросы может любой интернет-пользователь-7

Анатолий Исаченко, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Одна из задач у меня как национального координатора – Цели устойчивого развития преломить на регионы. Мы будем эту тему обсуждать и мы будем слышать от регионов, что для них важно. То ли больше волнует этот регион экология, то ли экономика, то ли занятость, то ли социальные вопросы. То есть мы должны услышать, что волнует регион.

Совет Республики начал серию стримов. Задать вопросы может любой интернет-пользователь-10

Напомним, всего на саммите ООН в 2015 приняли 17 Целей устойчивого развития. Из них три основные: экономика, социальная сфера и экология. Сегодня в нашей стране создана эффективная структура управления, благодаря чему Беларусь занимает 23 место в мире по уровню развития государства.

# Прием граждан # общество # Анатолий Исаченко # Фотофакт

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