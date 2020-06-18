Совет Республики начал серию стримов. Задать вопросы может любой интернет-пользователь

Новости Беларуси. В дополнение к традиционным прямым телефонным линиям и личным приемам граждан в Совете Республики практикуют новую форму общения – через сеть интернет, сообщили в программе Новости «24 часа». Короткие стримы – простой, но эффективный способ услышать проблемы людей на местах.

Добрый вечер или добрый день, уважаемые зрители! Мы начинаем серию коротких стримов.

Стримы, как правило, будут по 15-20 минут. Задать вопросы может любой интернет-пользователь. Общение проходит вечером в нерабочее время. Первый прямой эфир был ознакомительным, потому вопросы были общего плана. В дальнейшем стримы планируют делать тематическими – от проблем ЖКХ до развития отдельных регионов страны. Это особенно важно, учитывая, что заместитель председателя Совета Республики Анатолий Исаченко по решению главы государства назначен национальным координатором по Целям устойчивого развития.

Анатолий Исаченко, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Одна из задач у меня как национального координатора – Цели устойчивого развития преломить на регионы. Мы будем эту тему обсуждать и мы будем слышать от регионов, что для них важно. То ли больше волнует этот регион экология, то ли экономика, то ли занятость, то ли социальные вопросы. То есть мы должны услышать, что волнует регион.