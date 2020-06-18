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Чем живёт белорусская глубинка? Анонс специального репортажа «От рассвета до заката»

18 июня 2020 07:36
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Новости Беларуси. Стандарты – городские, реалии – сельские. Корреспондент СТВ Кристина Протосовицкая провела один день в агрогородке Федоры, чтобы узнать, чем живет белорусская глубинка. Целый день с теми, кто пашет, а еще косит, кормит и удивляет.

Чем живёт белорусская глубинка? Анонс специального репортажа «От рассвета до заката»-1

Чем живёт белорусская глубинка? Анонс специального репортажа «От рассвета до заката»-3

Первый агрогородок самого большого района страны. «От рассвета до заката» – специальный репортаж Кристины Протосовицкой смотрите сегодня, 18 июня, сразу после информационного канала на СТВ в 20.30.

# Агрогородки # общество # Кристина Протосовицкая # Фотофакт

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