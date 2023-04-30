Прямой эфир

Анатолий Маркевич: «Мы понимаем свою принадлежность и ответственность за развитие государства»

30 апреля 2023 14:28
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Не забывать, какую цену заплатила Беларусь за возможность жить под мирным небом и бережно хранить историческую память. Хатынь сегодня, 30 апреля, стала местом притяжения десятков неравнодушных белорусов. В ходе республиканского субботника глава государства призвал граждан внести свой вклад в благоустройство мемориального комплекса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Игорь Луцкий в Хатыни: «Трагическая память должна оставаться, чтобы не повторить, чтобы уроки извлекали» (читать далее). 

Анатолий Маркевич: «Мы понимаем свою принадлежность и ответственность за развитие государства»-1

Анатолий Маркевич, министр культуры Беларуси: 
Сегодня мы четко понимаем свою принадлежность и ответственность за развитие государства, потому что мы порой формируем общественное мнение, посещая театр, библиотеку, музей. Именно там мы проникаемся чувством прошлого. Мы говорим о нашей великой истории, о славных именах и событиях и на этих фактах воспитываем наше подрастающее молодое поколение.

Более ста человек приехали в Хатынь, чтобы поучаствовать в акции «1000 деревьев памяти» (здесь подробнее). 

# Великая Отечественная война # общество # Анатолий Маркевич # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Как в Беларуси отмечают 1 Мая и когда нужно приучать детей к труду? Пообщались с Ириной Сачковской
30 апреля 2023 13:51

Как в Беларуси отмечают 1 Мая и когда нужно приучать детей к труду? Пообщались с Ириной Сачковской

1 мая в Беларуси будут отмечать праздник весны, мира и труда
30 апреля 2023 13:28

1 мая в Беларуси будут отмечать праздник весны, мира и труда

Более ста человек приехали в Хатынь, чтобы поучаствовать в акции «1000 деревьев памяти»
30 апреля 2023 11:06

Более ста человек приехали в Хатынь, чтобы поучаствовать в акции «1000 деревьев памяти»