Анатолий Маркевич: «Мы понимаем свою принадлежность и ответственность за развитие государства»

Игорь Луцкий в Хатыни: «Трагическая память должна оставаться, чтобы не повторить, чтобы уроки извлекали» ( читать далее ).

Новости Беларуси. Не забывать, какую цену заплатила Беларусь за возможность жить под мирным небом и бережно хранить историческую память. Хатынь сегодня, 30 апреля, стала местом притяжения десятков неравнодушных белорусов. В ходе республиканского субботника глава государства призвал граждан внести свой вклад в благоустройство мемориального комплекса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анатолий Маркевич, министр культуры Беларуси:

Сегодня мы четко понимаем свою принадлежность и ответственность за развитие государства, потому что мы порой формируем общественное мнение, посещая театр, библиотеку, музей. Именно там мы проникаемся чувством прошлого. Мы говорим о нашей великой истории, о славных именах и событиях и на этих фактах воспитываем наше подрастающее молодое поколение.