Как в Беларуси отмечают 1 Мая и когда нужно приучать детей к труду? Пообщались с Ириной Сачковской

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Никита Рачиловский, СТВ:

В эфире «Сенат» и я, Никита Рачиловский. Здравствуйте! О главных событиях Совета Республики, насущных вопросах в жизни нашей страны, а также актуальное интервью с сенатором. Республиканский субботник состоялся. Мощно и масштабно. Неравнодушные граждане вышли на трудовые акции на благо общества. И теперь не за горами 1 Мая – праздник труда, который символизирует добросовестный труд честных людей. Именно на тему труда мы поговорим сегодня. У нас в гостях член Совета Республики Ирина Сачковская. Как отмечают 1 Мая в Беларуси? Никита Рачиловский:

Уже завтра 1 Мая, День труда. Какой особый смысл несет в себе этот праздник, на ваш взгляд?

Ирина Сачковская, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по законодательству и государственному строительству:

Для начала я бы хотела сказать, что эта та добрая традиция, которая нам досталась. Это праздник, который имеет свою историю, свой масштаб. Вы посмотрите, этот день на всю историю празднования именовался по-разному: и День международной солидарности трудящихся, и День труда, и Праздник труда, Праздник весны и труда. Как бы ни назывался тот день, его основное наполнение, содержание всегда было одним и тем же. Это день, когда мы говорим о результатах труда, о своих свершениях, о своих трудовых победах. Мы ставим планы, какие-то перспективы определяем для себя. И всегда в центре этого праздника, главным героем этого праздника был и остается человек труда. На мой взгляд, в этом и есть основной смысл праздник труда 1 Мая. Никита Рачиловский:

А какие у нас есть традиции празднования этого праздника и как они видоизменились со временем?

Ирина Сачковская:

Мы с вами сказали, что 1 Мая – это традиция. И были определенные традиции празднования. Для меня этот праздник с детства всегда ассоциировался с шествиями трудящихся, с демонстрациями. Причем эти демонстрации транслировались по всем телеканалам. Это было весело, задорно, радостно. Песни, музыка, цветы как символ весны, как символ весеннего возрождения. Флаги, лозунги, «Мир! Труд! Май!» Это праздник, куда приходили все трудовые коллективы, приходили семьями с детьми. Праздник, где особо чествовали и приветствовали победителей социалистических соревнований. Это традиционные маевки. Это то 1 Мая, которое запомнилось нам с периода нашего детства. Сейчас, конечно, этот праздник определенные видоизменения претерпел, интерпретация поменялась. Но это по-прежнему участие наших трудовых коллективов, люди по-прежнему придут с семьями, с детьми. Это будет такой весенний семейный праздник. К слову, 1 мая у нас открывается сезон аттракционов. То есть это в любом случае будет праздник, не просто государственный, каким у нас 1 Мая объявлен в стране. Это будет поистине весенний, добрый, радостный праздник. И хорошо, что мы эту традицию сохранили и поддерживаем. И, конечно, эту традицию нужно сохранить. Никита Рачиловский:

А как вы считаете, молодежь сегодня выбирает образование и профессию по душе или же те, где можно заработать побольше денег? Как молодежь сегодня выбирает профессию?

Ирина Сачковская:

Каждый выбирает по-своему, расставляет приоритеты по-своему. И молодой человек, и родитель, который напутствует своего ребенка на выбор профессии, на выбор учебного заведения. И тоже рассуждает по-разному. И я бы хотела сказать, что, конечно, делать ставку на финансовое благополучие, на материальную именно составляющую в этом, наверное, ничего плохого нет. Ведь и политика нашего государства направлена на то, чтобы обеспечить достойный уровень жизни всех людей, достойную заработную как в больших городах, так и в малых поселениях, в сельской местности. Об этом говорит и глава государства все время. Материальная составляющая, конечно, важна, но не только. Нужно знать, нужно помнить, что, выбирая профессию, мы выбираем дело всей жизни. Мы выбираем ремесло, которым будем заниматься каждый день и целый день. Учить, лечить, строить, программы писать. И исходить только из материального наполнения. Как можно к такому делу относиться, какую пользу ты принесешь. То есть, в любом случае, мое мнение, профессию нужно выбирать по душе. Никита Рачиловский:

Тем более, как говорили философы, выбери себе профессию по душе и тебе не придется работать ни одного дня в своей жизни. На ваш взгляд, с какого возраста нужно приучать молодежь к трудовому воспитанию? Какие для этого есть возможности и как это можно сделать правильно с учетом законодательства?

Ирина Сачковская:

Молодежь приучать к труду нужно с детства. Как это делать? Безусловно, это пример родителей, семьи. Скажем, убрать придомовую территорию, посадить какие-то цветы, покрасить скамейку. И все это делается вместе, сообща. Вот такой навык ребенку прививается с детства, с малых лет. Когда ребенок приходит в свой первый коллектив, дошкольные учреждения, школа, ему эти навыки уже знакомы. Ну а что касается реализации этих возможностей уже молодых людей, молодежи, посмотрите на прошедший только что субботник. Ведь насколько активно молодежь погружена в это движение, в субботник. Какое активное участие вы принимаете в этом. Это на самом деле радует. И этот наш национальный бренд – Беларусь чистая и благоустроенная – это во многом благодаря усилиям и участию в том числе молодежи. Забота о своей стране, участие в этом общем деле – это и есть любовь к родине, патриотизм, о котором мы говорим. Как возможность, участие молодежи – это и столь распространенное в молодежной среде волонтерское движение. Это тоже популярно, это есть в разных направлениях. Это студотрядовское, стройотрядовское движение. Это тоже возможность участия молодежи в общественно полезном деле. Это всевозможные ваши проекты, инициативы молодежные. Вот сколько этих возможностей есть! И, самое главное, у молодежи есть желание всем этим заниматься. И за это молодежи большое спасибо. За то, что вы максимально погружаетесь в эту тему. За то, что вы в этой теме, принимаете в этом такое активное участие. С какими трудовыми вопросами люди приходят в Совет Республики?

Никита Рачиловский:

Тем более, помимо трудовой акции, пользы, это хорошая возможность сплотиться, коллективистский дух поднять в обществе. И с молодежью двигаться вперед. Ирина Сачковская:

Конечно. В самом деле, этот дух коллективизма, эта сплоченность, труд вместе – это правда возможность двигаться вперед. Никита Рачиловский:

И сейчас молодежь активно подключилась к реконструкции, благоустройству памятных мест. Им это интересно, важно. С учетом того, что был Год исторической памяти, молодежь чтит корни предков, помнит их подвиг. Ирина Сачковская:

Уважение национальных традиций, о котором глава государства говорил в своем Послании, – это условие сохранения суверенитета и независимости нашего государства. И то, что к этому молодежь приобщена, – это большое дело. Это то, к чему мы стремимся. И, в общем, на сегодня это большое дело. Никита Рачиловский:

Как сенатору приходилось ли вам сталкиваться с вопросами, связанными с трудовыми отношениями?